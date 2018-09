Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A belváros után már itt sem tűrik meg a hangoskodó sörbicikliseket.
A Népszigetről is száműznék a beerbike-okat
Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai gyorsulásokkal aláznak mindenkit.
Most jön az a divat, hogy minden új elektromos autót versenypályára visznek – videó
Legalábbis ezt ígéri a rezidensek szakszervezetének vezetője. Papírt még nem látott róla, de "hallotta". Állítólag megkapják túlórapénzüket a Honvédkórház orvosai
Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.
Kiürítették a Bécsi úti Tesco áruházat, gáz árasztotta el az épületet
Aggodalomra nincs ok, ez csak akkor veszélyes, ha valaki ezer litert megiszik a tó vizéből.
Antidepresszáns-maradvány és epilepszia elleni hatóanyag is kimutatható a Balaton vizében
A csütörtöki üzemkezdettől újra teljes vonalán jár az 56-os és 61-es villamos.
Rendbe hozták végre az elmosott villamospályát
Van, amikor egy visszavonulás taktikusabb, mint elvérezni a csatamezőn. Lehet, hogy a Suzuki jobban teljesít, mint a BMW, de Kínából inkább kivonulnak
Johnny Bobbit története több mint 14 ezer embert indított arra, hogy pénzt adományozzanak neki. Bobbit most perli azt a párt, akik a GoFundme kampányban segítettek neki.
Több mint 100 millió forintot nyúlhattak le a hajléktalan férfitól