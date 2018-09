Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","shortLead":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","id":"20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39799ddc-195b-4d73-816d-19f03f237973","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:50","title":"Elvitte a buszmegállót Felcsútról a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után, az index olvasója szerint valaki felmászott a hídra és a Dunába ugrott.","shortLead":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után...","id":"20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e53b7a-cffd-4962-80f2-eadcdb688a30","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:36","title":"Nagy volt a káosz a Lánchídon éjjel, valaki a Dunába ugorhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roy Moore-t korábban azzal vádolták meg, hogy kiskorúakat zaklatott.","shortLead":"Roy Moore-t korábban azzal vádolták meg, hogy kiskorúakat zaklatott.","id":"20180906_Beperelte_Sacha_Baron_Cohent_a_politikus_akinel_becsipogott_a_pedofildetektor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec57bd84-2141-411d-a4d2-8a4dde921cc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Beperelte_Sacha_Baron_Cohent_a_politikus_akinel_becsipogott_a_pedofildetektor","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:48","title":"Beperelte Sacha Baron Cohent a politikus, akinél becsipogott a pedofildetektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7a4be3-9c9e-4a9a-a68d-e9b351998045","c_author":"","category":"itthon","description":"Tóth György augusztus 28-a óta nem tudni, hol van.","shortLead":"Tóth György augusztus 28-a óta nem tudni, hol van.","id":"20180906_Eltunt_egy_pesterzsebeti_ferfi_segitsen_megtalalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7a4be3-9c9e-4a9a-a68d-e9b351998045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3ea5f1-ed75-41dc-8807-1a7436cec0de","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Eltunt_egy_pesterzsebeti_ferfi_segitsen_megtalalni","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:19","title":"Eltűnt egy pesterzsébeti férfi, segítsen megtalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Börtönre ítélte a bíró a makói iskolaszövetkezet két egykori elnökét, akiket azzal vádoltak, hogy részesei voltak annak a számlázási láncolatnak, amelynek a végén a Humán Operátor Zrt állt. A vádemeléskor a költségvetési csalás elkövetésével gyanúsították őket, majd a vád módosult, így a perben két bűnsegéd állt a bíróság előtt, elkövető egy sem.","shortLead":"Börtönre ítélte a bíró a makói iskolaszövetkezet két egykori elnökét, akiket azzal vádoltak, hogy részesei voltak annak...","id":"20180907_A_bunsegedeket_bortonre_iteltek_elkoveto_nem_volt_a_perben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d13f28f-33c0-4ce7-beae-ac6c854d84df","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_A_bunsegedeket_bortonre_iteltek_elkoveto_nem_volt_a_perben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:25","title":"Makói iskolaszövetkezet: a bűnsegédeket börtönre ítélték, elkövető nem volt a perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423f5119-8022-407b-a9ad-d724209ff5c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Apollo Intensa Emozione tényleg világ egyik legelképesztőbb autója.","shortLead":"Az Apollo Intensa Emozione tényleg világ egyik legelképesztőbb autója.","id":"20180905_Apollo_Intensa_Emozione_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=423f5119-8022-407b-a9ad-d724209ff5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b693f90-4f2c-44cf-b10c-035f6bdd8cc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_Apollo_Intensa_Emozione_video","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:27","title":"Meghajtották egy svájci klubrendezvényen az autót, amit vélhetően soha nem fogunk látni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki nem tud a lezárásról, és figyelmetlen, könnyen megsérülhet. ","shortLead":"Aki nem tud a lezárásról, és figyelmetlen, könnyen megsérülhet. ","id":"20180906_eletveszelyes_megoldassal_zartak_le_egy_bicikliutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e879390-2544-4e29-878e-a53a93689b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_eletveszelyes_megoldassal_zartak_le_egy_bicikliutat","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:07","title":"Életveszélyes megoldással zártak le egy bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f8944d-33fe-40ba-979c-f346c8ab2c98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A CBS akkori videósa által rögzített felvétel közvetlen közelről, a mentésben részt vevők szemszögéből mutatja be a terrortámadások okozta pusztítást. ","shortLead":"A CBS akkori videósa által rögzített felvétel közvetlen közelről, a mentésben részt vevők szemszögéből mutatja be...","id":"20180906_Dobbenetes_kepsorok_uj_video_jelent_meg_a_szeptember_11i_terrortamadasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f8944d-33fe-40ba-979c-f346c8ab2c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98a1950-4c4a-4ad2-8978-a342c3622fe7","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Dobbenetes_kepsorok_uj_video_jelent_meg_a_szeptember_11i_terrortamadasokrol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:59","title":"Döbbenetes képsorok: új videó jelent meg a szeptember 11-i terrortámadásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]