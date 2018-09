Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1339c9-c20c-4164-8b45-c4d854a83a11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buzz Aldrinnak is van mondanivalója a nagy vihart kavaró First Man című filmről.","shortLead":"Buzz Aldrinnak is van mondanivalója a nagy vihart kavaró First Man című filmről.","id":"20180905_Szerencsere_van_aki_tudja_hogy_jart_amerikai_zaszlo_a_Holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1339c9-c20c-4164-8b45-c4d854a83a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f8239f-9018-4795-8a8e-5c8ae34caee4","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Szerencsere_van_aki_tudja_hogy_jart_amerikai_zaszlo_a_Holdon","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:38","title":"Szerencsére van, aki tudja, hogy járt amerikai zászló a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Év eleje óta folyamatosan 4-5 kutatóorvos és PhD-hallgató dolgozik azon, hogy megtudják: melyik az a gén, amelynek szerepe van a túlsúly kialakulásában.","shortLead":"Év eleje óta folyamatosan 4-5 kutatóorvos és PhD-hallgató dolgozik azon, hogy megtudják: melyik az a gén, amelynek...","id":"20180905_A_gyerekkori_elhizas_genetikai_okait_kutatjak_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b26fc6-cd83-4961-8d93-a9dcfbf0a5b5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_A_gyerekkori_elhizas_genetikai_okait_kutatjak_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:45","title":"A gyerekkori elhízás genetikai okait kutatják a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fényképek kerültek fel a netre a Google még be sem jelentett telefonjáról, a Pixel 3 XL-ről. Nem renderelt képekről van szó, hanem valós készülékfotókról.\r

","shortLead":"Újabb fényképek kerültek fel a netre a Google még be sem jelentett telefonjáról, a Pixel 3 XL-ről. Nem renderelt...","id":"20180905_google_pixel_3xl_valodi_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4482659b-06a1-4025-9f98-943a5cc9bc25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_pixel_3xl_valodi_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:03","title":"Újabb fotók: most már biztos, hogy ilyen lesz a Google-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát. A szövegből szemezgettünk.","shortLead":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát...","id":"20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c80f2c-15d4-4f1b-bb81-b39ad8ced00a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"10 dolog, amit Vekerdy Tamás követendőnek tart a dán gyereknevelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New York-ban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének fináléjába.","shortLead":"Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a New York-ban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180907_tenisztortenelem_babosek_dontoznek_a_us_openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6980d8a-0163-48c6-9c6c-747996e0ba50","keywords":null,"link":"/sport/20180907_tenisztortenelem_babosek_dontoznek_a_us_openen","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:44","title":"Tenisztörténelem: Babosék döntőznek a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7084310a-c061-4867-a0c0-a9e6443c2aa5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Módosított frontrésszel és tisztább működésű dízelmotorokkal támad a népszerű kompakt modell ráncfelvarrt kivitele.","shortLead":"Módosított frontrésszel és tisztább működésű dízelmotorokkal támad a népszerű kompakt modell ráncfelvarrt kivitele.","id":"20180906_gyorsan_megujult_a_koreai_golf_itt_a_felfrissitett_hyundai_i30_dizelmotor_smartstream_facelift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7084310a-c061-4867-a0c0-a9e6443c2aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e65411-35b2-4cb0-a998-cdb4529d3892","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_gyorsan_megujult_a_koreai_golf_itt_a_felfrissitett_hyundai_i30_dizelmotor_smartstream_facelift","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:21","title":"Gyorsan megújult a koreai Golf: itt a felfrissített Hyundai i30","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy magát a Trump-kormány munkatársának mondó, névtelen szerző cikkét jelentette meg internetes oldalán a The New York Times. Trump szerint a leírtakból semmi sem igaz.","shortLead":"Egy magát a Trump-kormány munkatársának mondó, névtelen szerző cikkét jelentette meg internetes oldalán a The New York...","id":"20180906_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_belso_ellenallas_the_new_york_times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60af7ec-154a-4c51-9c24-f9a36cf677ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_belso_ellenallas_the_new_york_times","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:41","title":"Névtelen kormánytag: Saját emberei dolgoznak Trump megfékezésén a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c58e00b-3aec-4493-871e-a185a5c8c01f","c_author":"Varga Ferenc (Velence)","category":"kultura","description":"A velencei filmfesztiválon az elmúlt tíz évben egyetlen magyar filmet sem vetítettek, versenyben pedig most vagyunk először 1994 óta. Megnéztük a helyszínen, mihez kezdett a Napszállta stábja a történelmi lehetőséggel.","shortLead":"A velencei filmfesztiválon az elmúlt tíz évben egyetlen magyar filmet sem vetítettek, versenyben pedig most vagyunk...","id":"20180905_Igy_vette_be_Velencet_a_Napszallta_stabja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c58e00b-3aec-4493-871e-a185a5c8c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ecf54c-40b4-40f0-995d-655bab77f41c","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Igy_vette_be_Velencet_a_Napszallta_stabja","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:00","title":"„Júúúli!” – a Napszállta színésznőjét már ostromolják Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]