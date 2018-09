Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek.","id":"20180907_Egyre_kevesbe_akarunk_dizelautot_venni_de_az_elektromos_jarmuvek_ideje_meg_nem_jott_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33499507-1e1c-40e3-99d7-f01afab351fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Egyre_kevesbe_akarunk_dizelautot_venni_de_az_elektromos_jarmuvek_ideje_meg_nem_jott_el","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:52","title":"Egyre kevésbé akarunk dízelautót venni, de az elektromos járművek ideje még nem jött el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521d71f0-b370-4b86-ad40-a72981e1b5f2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180907_Marabu_FekNyuz_Jon_a_NAT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=521d71f0-b370-4b86-ad40-a72981e1b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f99e91-2a57-42b7-ba35-6c357bd504e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Marabu_FekNyuz_Jon_a_NAT","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Jön a NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","shortLead":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","id":"20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816ad51-b5c4-473d-91e6-00970fcb18a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:30","title":"Vaslánccal vertek meg egy szír férfit Szászországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","shortLead":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","id":"20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c3cd05-f9e0-4f54-94d3-98705c6f9192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:21","title":"Zsebrakéták: megérkeztek az új Abarth 595-ös apró Fiat sportautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45c347d-06f2-47e0-ba23-bd136dce8627","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bethlen a Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) elnöke is volt. 72 éves korában hunyt el. ","shortLead":"Bethlen a Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) elnöke is volt. 72 éves korában hunyt el. ","id":"20180906_Elhunyt_az_MDF_egykori_orszaggyulesi_kepviseloje_Bethlen_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45c347d-06f2-47e0-ba23-bd136dce8627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b144d8a8-c161-4ec9-918e-f9c684758ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Elhunyt_az_MDF_egykori_orszaggyulesi_kepviseloje_Bethlen_Istvan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"Elhunyt az MDF egykori országgyűlési képviselője, Bethlen István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","shortLead":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","id":"20180907_jeep_cherokee_baleset_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45867-7ab0-4bc0-b0c6-0a9c80fefb86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_jeep_cherokee_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 04:01","title":"Az összkerékhajtás sem mentette meg ezt a Jeepet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztár kedden adott koncertet a fővárosi Arénában, előtte Budapesti városnézése közben egy képet is kitett a közösségi oldalra.","shortLead":"A sztár kedden adott koncertet a fővárosi Arénában, előtte Budapesti városnézése közben egy képet is kitett a közösségi...","id":"20180906_Ricky_Martin_insta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc822e6-0929-44aa-bf45-eeb254fece37","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Ricky_Martin_insta","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:28","title":"\"Szeretem Budapestet\" – írta Ricky Martin instagramján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15ae49c-1f09-4788-b27c-9482ff4ffc6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időre ingyenessé tette Hitman: Sniper címmel fejlesztett mobiljátékának androidos kiadását a Square Enix. Akit érdekel, siessen, az akció péntektől már nem él.","shortLead":"Egy időre ingyenessé tette Hitman: Sniper címmel fejlesztett mobiljátékának androidos kiadását a Square Enix. Akit...","id":"20180906_hitman_sniper_47_es_ugynok_bergyilkos_ingyenes_mobiljatek_android_square_enix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15ae49c-1f09-4788-b27c-9482ff4ffc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc8862-667a-4314-a77c-3fa6a6043669","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_hitman_sniper_47_es_ugynok_bergyilkos_ingyenes_mobiljatek_android_square_enix","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:03","title":"Ha androidos, még néhány órán át ingyen töltheti le a népszerű Hitman játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]