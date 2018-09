Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","shortLead":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","id":"20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202065ef-ca4f-4a5c-a109-6047a3c4d1f7","keywords":null,"link":"/sport/20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:40","title":"Tucatnyi érmet hoztak el a magyarok a Nomád Világjátékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7949620-afe6-433f-83a9-9d969cc4a0e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatát követően jóváhagyta, hogy az Apple informatikai óriáscég felvásárolja a Shazam nevű okostelefonokra kifejlesztett zenefelismerő alkalmazást.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatát követően jóváhagyta, hogy az Apple informatikai óriáscég felvásárolja a Shazam nevű...","id":"20180906_Orulhet_az_Apple_az_unio_rabolintott_a_Shazam_megvasarlasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7949620-afe6-433f-83a9-9d969cc4a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4274d4d0-88c6-44ff-b262-76b5c849c8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Orulhet_az_Apple_az_unio_rabolintott_a_Shazam_megvasarlasara","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:14","title":"Örülhet az Apple, az unió rábólintott a Shazam megvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f135f15-627f-43f0-97f4-131e88ce41b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Értesülésünk szerint felmondták a szerződést.","shortLead":"Értesülésünk szerint felmondták a szerződést.","id":"20180907_Matolcsyeknak_megsem_jo_a_heti_valaszos_Borokai_lanyanak_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f135f15-627f-43f0-97f4-131e88ce41b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51735a91-44fa-4d56-9698-7812f4d32e91","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Matolcsyeknak_megsem_jo_a_heti_valaszos_Borokai_lanyanak_cege","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:35","title":"Matolcsyéknak mégsem jó a Heti Válasz-os Borókai lányának cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b036477-bfcf-4566-b4ed-c52a5aefa7ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az androidos világot egyértelmű töredezettség jellemzi (számos különböző operációsrendszer-verzió fut a telefonokon, tableteken), addig mérföldkőhöz érkezett az iOS.","shortLead":"Miközben az androidos világot egyértelmű töredezettség jellemzi (számos különböző operációsrendszer-verzió fut...","id":"20180907_ios11_adoptacio_85_szazalekos_android_verziok_toredezettseg_fragmentacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b036477-bfcf-4566-b4ed-c52a5aefa7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dbe5f0-51c9-4864-a0b2-5f939619c880","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_ios11_adoptacio_85_szazalekos_android_verziok_toredezettseg_fragmentacio","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:03","title":"Ilyen iPhone-os jó hírre még sokáig várhatnak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0326a58-4c4b-4b9c-bf5e-680bc4202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1986-ban alapított Pro Asyl Alapítvány a legtekintélyesebb menedékjogi civil szervezetnek számít Németországban. ","shortLead":"Az 1986-ban alapított Pro Asyl Alapítvány a legtekintélyesebb menedékjogi civil szervezetnek számít Németországban. ","id":"20180907_Nemet_emberi_jogi_dijat_kapnak_a_Helsinki_Bizottsag_vezetoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0326a58-4c4b-4b9c-bf5e-680bc4202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299abae-ffeb-42aa-bebf-54356fe09b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Nemet_emberi_jogi_dijat_kapnak_a_Helsinki_Bizottsag_vezetoi","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:12","title":"Német emberi jogi díjat kapnak a Helsinki Bizottság vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aecdf00-3486-4dc1-8cb0-8404bd0ad8d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kristina Vogel edzés közben esett hatalmasat, több csontja és a gerince is eltört. ","shortLead":"Kristina Vogel edzés közben esett hatalmasat, több csontja és a gerince is eltört. ","id":"20180907_Eltort_a_gerince_lebenult_a_nemetek_olimpiai_bajnok_kerekparosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aecdf00-3486-4dc1-8cb0-8404bd0ad8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a107f1-7027-4b13-88e8-97fc45950a9b","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Eltort_a_gerince_lebenult_a_nemetek_olimpiai_bajnok_kerekparosa","timestamp":"2018. szeptember. 07. 18:51","title":"Eltört a gerince, lebénult a németek olimpiai bajnok kerékpárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9982d482-f3a5-4ad8-a3b2-8dfe706d273b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók legfontosabb egységének innovációján most nem lehet spórolni. ","shortLead":"Az elektromos autók legfontosabb egységének innovációján most nem lehet spórolni. ","id":"20180908_28_millio_dollart_kolt_akkumulatorok_fejlesztesere_a_General_Motors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9982d482-f3a5-4ad8-a3b2-8dfe706d273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a48efc6-caba-4be9-a21b-722d2fedd35d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_28_millio_dollart_kolt_akkumulatorok_fejlesztesere_a_General_Motors","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:37","title":"Adott egy 28 millió dolláros löketet a General Motors az akkumulátorainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át beszélgetőtársától a dohányba kevert marihuánás jointot, és nagyot szippantott belőle.","shortLead":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át...","id":"20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b242afc3-d7a8-432d-9e78-df7ec27e6808","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:20","title":"Élő adásban tolt egy jointot a Tesla vezére, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]