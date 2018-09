Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"140 vizsgálat van folyamatban az oroszok piszkos pénzével kapcsolatban Nagy-Britanniában – közölte az Evening Standard azt követően, hogy Theresa May miniszterelnök közvetlenül Vlagyimir Putyint tette felelőssé a Novicsok-merényletért." 2018. szeptember. 07. 11:26 "„Ott ütjük Putyint, ahol a legjobban fáj: a pénztárcájánál" szeptember. 08. 13:53 "Egy Alfa Romeo megbízhatóbb, mint a német konkurensek?" "Az író, dalszövegíró a készülő önéletrajzi könyvéről és arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy mit szól hozzá, hogy a kormánymédiában a \"balliberális kulturális diktatúra\" elnyomottjaként hivatkoztak rá." 2018. szeptember. 07. 15:15 "Bereményi Géza a kultúrharcról: \"A másik oldalnak is legalább annyira az elnyomottja vagyok\"" "Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai gyorsulásokkal aláznak mindenkit." 2018. szeptember. 07. 14:23 "Most jön az a divat, hogy minden új elektromos autót versenypályára visznek – videó" 201836 "Újra nekifutnak az elmeszelt egyházügyi törvény módosításának" 2018. szeptember. 08. 14:00 "Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki." 2018. szeptember. 07. 12:48 "\"Nagyon komoly tervet\" eszelt ki a szövetségi kapitány" "Az amerikai rapperre kaliforniai otthonában találtak rá, sajtóértesülések szerint túladagolásban veszthette életét." 2018. szeptember. 08. 08:48 "Meghalt Mac Miller" "George Papadopoulost, Donald Trump amerikai elnök 2016-os elnökválasztási kampányának egyik munkatársát 14 nap börtönre, 9500 dollár pénzbüntetésre és közösségi munkára ítélték pénteken, mert hazudott orosz kapcsolatairól." 2018. szeptember. 08. 07:50 "Hazudott az orosz kapcsolatairól, leültetik Donald Trump egykori stábtagját"