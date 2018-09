Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalhat a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, de tömören kell fogalmaznia.","shortLead":"Felszólalhat a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, de tömören kell fogalmaznia.","id":"20180907_Het_percet_kap_Orban_hogy_megvedje_magat_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b87991-a462-4bd0-86aa-d9a90b68937c","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Het_percet_kap_Orban_hogy_megvedje_magat_Brusszelben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:49","title":"Hét percet kap Orbán, hogy megvédje magát Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","shortLead":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","id":"20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce3681-6285-48d8-a33b-4f223028c2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:12","title":"A Baross utcában terjeszkedik az EMIH egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A gyűjtemény zömét még I. Péter brazil császár vásárolta össze régiségkereskedőktől, most szinte semmi sem maradt belőle.","shortLead":"A gyűjtemény zömét még I. Péter brazil császár vásárolta össze régiségkereskedőktől, most szinte semmi sem maradt...","id":"20180906_A_teljes_egyiptomi_gyujtemeny_elpusztult_Brazil_Nemzeti_Muzeumban_tombolo_tuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d5f4a9-ee28-41fa-9e24-38fd11aa2770","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_A_teljes_egyiptomi_gyujtemeny_elpusztult_Brazil_Nemzeti_Muzeumban_tombolo_tuzben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:50","title":"A teljes egyiptomi gyűjtemény elpusztult a Brazil Nemzeti Múzeumban tomboló tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","shortLead":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","id":"20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc846da-f00e-4739-aa49-a3bbc9bc42d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:47","title":"Már jobban van a kisfiú, aki kizuhant a kaposvári kórház egyik ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin legenda a Dorados of Sinaloa edzője lesz.","shortLead":"Az argentin legenda a Dorados of Sinaloa edzője lesz.","id":"20180907_Mexikoba_szerzodott_Maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2bf0ef-50fa-4d05-9139-6aa255a94eb1","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Mexikoba_szerzodott_Maradona","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:15","title":"Mexikóba szerződött Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554adefa-cf70-4325-b49a-44e90e489ca4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a mostani helyzet rosszabb, mint amire a 2016-os elnökválasztás előtt számított. ","shortLead":"Szerinte a mostani helyzet rosszabb, mint amire a 2016-os elnökválasztás előtt számított. ","id":"20180907_Obama_Trump_veszelyt_jelent_Amerikara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554adefa-cf70-4325-b49a-44e90e489ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f7e489-249c-46ca-9c9e-34b70160db48","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Obama_Trump_veszelyt_jelent_Amerikara","timestamp":"2018. szeptember. 07. 22:00","title":"Obama: Trump veszélyt jelent Amerikára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18 éves Krisztofernek azért van szüksége a beültetésre, hogy egy csövön keresztül távozni tudjon a koponyájában felgyűlő folyadék. \r

","shortLead":"A 18 éves Krisztofernek azért van szüksége a beültetésre, hogy egy csövön keresztül távozni tudjon a koponyájában...","id":"20180908_koponyaprotezist_kap_a_varpalotai_hintabaleset_tuleloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c5893-24c0-49be-bc17-b7ae96f65d23","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_koponyaprotezist_kap_a_varpalotai_hintabaleset_tuleloje","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:05","title":"Koponyaprotézist kap a várpalotai hintabaleset túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1769cc13-52dd-46fa-90fe-25b5df04f9fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka most debütált divatterepjárója akár 140-nel is képes robogni tisztán elektromosan, és elődjénél jelentősen nagyobb e-hatótávval büszkélkedhet.","shortLead":"A bajor márka most debütált divatterepjárója akár 140-nel is képes robogni tisztán elektromosan, és elődjénél...","id":"20180907_ujabb_zold_rendszamos_rombolo_itt_a_plugin_hibrid_bmw_x5_45e_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1769cc13-52dd-46fa-90fe-25b5df04f9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4811a41d-c444-47cc-aec2-fc589c6e0371","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_ujabb_zold_rendszamos_rombolo_itt_a_plugin_hibrid_bmw_x5_45e_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos romboló: itt a hibrid BMW X5 45e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]