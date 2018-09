Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat továbbra is nyeretlen 2018-ban.","shortLead":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat...","id":"20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9612f61-ddf9-477b-ba92-0c191909957b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:20","title":"Rosszul indult a Rossi-korszak, megint bukott a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f135f15-627f-43f0-97f4-131e88ce41b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Értesülésünk szerint felmondták a szerződést.","shortLead":"Értesülésünk szerint felmondták a szerződést.","id":"20180907_Matolcsyeknak_megsem_jo_a_heti_valaszos_Borokai_lanyanak_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f135f15-627f-43f0-97f4-131e88ce41b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51735a91-44fa-4d56-9698-7812f4d32e91","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Matolcsyeknak_megsem_jo_a_heti_valaszos_Borokai_lanyanak_cege","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:35","title":"Matolcsyéknak mégsem jó a Heti Válasz-os Borókai lányának cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","shortLead":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","id":"20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce3681-6285-48d8-a33b-4f223028c2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:12","title":"A Baross utcában terjeszkedik az EMIH egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint a jövő heti voksolás egyértelmű választ ad majd arra, hogy a konzervatív európai politikusok miként vélekednek Orbán Viktor Magyarországáról. ","shortLead":"Michael Ignatieff szerint a jövő heti voksolás egyértelmű választ ad majd arra, hogy a konzervatív európai politikusok...","id":"20180909_A_CEU_rektora_szerint_a_kozelgo_EPszavazassal_Europa_jovoje_is_megpecsetelodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0429423-64f4-4483-b65d-8fecba1cab27","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_A_CEU_rektora_szerint_a_kozelgo_EPszavazassal_Europa_jovoje_is_megpecsetelodik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:57","title":"A CEU rektora szerint a Sargentini-szavazással Európa jövője is megpecsételődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc85344-4155-4272-a247-84f07db0d14c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg helyen kell lezárásra számítani.","shortLead":"Rengeteg helyen kell lezárásra számítani.","id":"20180908_Megnehezitik_az_autosok_dolgat_vasarnap_a_Wizz_Air_futoversenye_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc85344-4155-4272-a247-84f07db0d14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a883062-b073-4def-b47f-cafa75f71e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Megnehezitik_az_autosok_dolgat_vasarnap_a_Wizz_Air_futoversenye_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 21:12","title":"Megnehezítik az autósok dolgát vasárnap a Wizz Air futóversenye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","shortLead":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","id":"20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889e59e6-68da-4cea-9dd4-d6d6f3541cc1","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:39","title":"Hosszú Katinka máris nyert két aranyat a világkupa-sorozat nyitóállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1309ec-ef71-43ec-aaed-609cdfeca38d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlen elkövetőt videofelvétel alapján keresi a rendőrség.","shortLead":"Az ismeretlen elkövetőt videofelvétel alapján keresi a rendőrség.","id":"20180907_Azt_igerte_leveszi_a_rontast_ehelyett_szazezreket_csalt_ki_az_idos_notol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b1309ec-ef71-43ec-aaed-609cdfeca38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a69aa3-fd6d-4d70-b7d2-43dfafe625c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Azt_igerte_leveszi_a_rontast_ehelyett_szazezreket_csalt_ki_az_idos_notol","timestamp":"2018. szeptember. 07. 21:15","title":"Azt ígérte, leveszi a rontást, ehelyett százezreket csalt ki az idős nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5adbef-4344-4c60-b40f-8e47e388ec1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozott az Oscar-díjas rendező, miután új filmje kapta a kritikusok díját a velencei filmfesztiválon. ","shortLead":"Nyilatkozott az Oscar-díjas rendező, miután új filmje kapta a kritikusok díját a velencei filmfesztiválon. ","id":"20180907_Nemes_Jeles_Laszlo_Nagy_orom_ez_a_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5adbef-4344-4c60-b40f-8e47e388ec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365dded-cad5-4888-bbb1-4c6e127402a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nemes_Jeles_Laszlo_Nagy_orom_ez_a_dij","timestamp":"2018. szeptember. 07. 21:30","title":"Nemes Jeles László: Nagy öröm ez a díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]