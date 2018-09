Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat továbbra is nyeretlen 2018-ban.","shortLead":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat...","id":"20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9612f61-ddf9-477b-ba92-0c191909957b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:20","title":"Rosszul indult a Rossi-korszak, megint bukott a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ab263-2551-4ffa-822e-ec86649c64c1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Vadmacska smink, művészien kócos frizura, cigarettától érdes hang: a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton díszvendégeként a Volt egyszer egy vadnyugat felújított változatának a vetítésére a lányával érkező Claudia Cardinale inkább kelti vagány divattervező, mint díva benyomását. Áprilisban töltötte be a nyolcvanat. Pályakezdő olasz filmesekkel forgat, színpadon játszik, az UNESCO női jogokért felelős nagykövete.","shortLead":"Vadmacska smink, művészien kócos frizura, cigarettától érdes hang: a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton...","id":"20180907_Claudia_Cardinale_Mindig_a_szabadsag_partjan_alltam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ab263-2551-4ffa-822e-ec86649c64c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f45cadc-bca8-4427-a68c-bb170cae59a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Claudia_Cardinale_Mindig_a_szabadsag_partjan_alltam","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:00","title":"Claudia Cardinale: Mindig a szabadság pártján álltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is értelmezhető. ","shortLead":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is...","id":"20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2d61b-a903-4534-9c9a-7281be39b557","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:42","title":"Valóra válik Palvin Barbara (régi) nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","shortLead":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","id":"20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b89de9-b765-458b-acfc-6f5c89ba5565","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:08","title":"A Hír Tv logóját is lebontották a székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem sikerült jól az új szövetségi kapitány első meccse: a magyar válogatott 1978 óta először kapott ki a finnektől. \r

","shortLead":"Nem sikerült jól az új szövetségi kapitány első meccse: a magyar válogatott 1978 óta először kapott ki a finnektől. \r

","id":"20180908_marco_rossi_finn_magyar_vallalom_a_felelosseget_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f7ecba-76ae-4eef-a765-db86731ef19e","keywords":null,"link":"/sport/20180908_marco_rossi_finn_magyar_vallalom_a_felelosseget_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:59","title":"Marco Rossi: Vállalom a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca9cd1d-5604-4c9c-849c-38570f6c76e5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyitható tetejű szupersportkocsi nem volt még olyan halk és nem fogyasztott még olyan keveset, mint a BMW i8 Roadster. A képet azonban árnyalja, hogy spórolni csak akkor tudunk vele, ha igen tehetősek vagyunk.","shortLead":"Nyitható tetejű szupersportkocsi nem volt még olyan halk és nem fogyasztott még olyan keveset, mint a BMW i8 Roadster...","id":"20180908_szegeny_gazdagok_bmw_i8_roadster_teszt_nyitott_teto_hangtalan_hibrid_kabrio_akkumulator_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca9cd1d-5604-4c9c-849c-38570f6c76e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0794997f-35d1-4178-89be-66eb458abde0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_szegeny_gazdagok_bmw_i8_roadster_teszt_nyitott_teto_hangtalan_hibrid_kabrio_akkumulator_toltes","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:00","title":"Szegény gazdagok: teszten a hangtalanul suhanó, nyitott tetős új BMW i8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f40a-f953-4d02-a2f9-76329874ab58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:18","title":"Buszmegállóban álló nőt gázoltak halálra Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint a jövő heti voksolás egyértelmű választ ad majd arra, hogy a konzervatív európai politikusok miként vélekednek Orbán Viktor Magyarországáról. ","shortLead":"Michael Ignatieff szerint a jövő heti voksolás egyértelmű választ ad majd arra, hogy a konzervatív európai politikusok...","id":"20180909_A_CEU_rektora_szerint_a_kozelgo_EPszavazassal_Europa_jovoje_is_megpecsetelodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0429423-64f4-4483-b65d-8fecba1cab27","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_A_CEU_rektora_szerint_a_kozelgo_EPszavazassal_Europa_jovoje_is_megpecsetelodik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:57","title":"A CEU rektora szerint a Sargentini-szavazással Európa jövője is megpecsételődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]