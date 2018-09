Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt az előrejelzettnél jóval kevésbé tört előre a vasárnapi parlamenti választáson. Az első helyen a szociáldemokraták végeztek, akár maradhat is a jelenleg is kormányon lévő baloldali koalíció.

A voksok több mint 95 százalékának összeszámlálása alapján a hagyományos pártok végeztek az első helyeken a vasárnapi svédországi választáson, a legtöbb voksot 28,3 százalékot a szociáldemokraták kapták. A második helyen a fő ellenzéki tömörülés, a Mérsékelt Párt végzett 19,8 százalékkal.

A szélsőjobb Svéd Demokratákat a választók 17,76támogatta, ami több, mint a 2014-es 12,9 százalék, viszont jelentősen elmarad a pártvezetők várakozásaitól. A párt arra számított, hogy 20-24 százalék körüli eredménnyel végez, s a legnagyobb, vagy a második legnagyobb párttá lép elő.

A részvételi arány magas, 84,5 százalékos volt, 6,1 millió választó voksolt, ebből 77 ezer volt érvénytelen.

A szocdemek két szövetségese is bekerült a Riksdagba, a parlamentbe, a Baloldali Párt 7,9 százalékon, a zöldek pedig éppen átlépve a 4 százalékos parlamenti küszöb határát, 4,4 százalékot kaptak.

Az eredmények alapján a kormányalakításra a jelenleg is hivatalban lévő szocdem vezetőt, Stefan Löfvent kérik fel, s akár maradhat is a kisebbségi baloldali kormánykoalíció. Igaz, valakit még be kell vonniuk, mert a jelenlegi koalíciót alkotó három párt összesen 15 parlamenti hellyel kevesebbet szerzett.

A 2014-ben megválasztott parlamentben a kisebbségben kormányzó baloldali koalíció – ennek a Szociáldemokrata Párt, a Zöldpárt és a Baloldali Párt a tagja – 154 hellyel rendelkezik. A Svéd Demokraták 2014-ben 12,9 százalékos támogatottságot szereztek.

A 349 mandátum a következőképpen oszlik meg (zárójelben a 2014-ben elért mandátumszámhoz képesti változás):

Szociáldemokraták: 100 (-13)

Baloldali Párt 28 (+7)

Zöldpárt 16 (-9)

Svéd Demokraták 63 (+14)

Liberális Párt 19 (+/- 0)

Centrumpárt 30 (+8)

Kereszténydemokrata Párt 23 (+7)

Mérsékelt Párt 70 (-14)

Címlapképünkön Stefan Löfven miniszterelnök, a Svéd Szociáldemokrata Párt elnöke nyilatkozik az eredményváróra megérkezve.