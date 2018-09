Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át beszélgetőtársától a dohányba kevert marihuánás jointot, és nagyot szippantott belőle.","shortLead":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át...","id":"20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b242afc3-d7a8-432d-9e78-df7ec27e6808","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:20","title":"Élő adásban tolt egy jointot a Tesla vezére, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca3280b-8265-47fc-aa0a-c6beee45c118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy sencseni óvoda igazgatója vélte jó ötletnek, hogy egy hiányos öltözékű rúdtáncos előadásával köszönti a nyári szünetről visszatérő gyerekeket. Az erotikus performanszt több száz gyerek és szülő látta, az igazgatót azonnal kirúgták az intézményből. ","shortLead":"Egy sencseni óvoda igazgatója vélte jó ötletnek, hogy egy hiányos öltözékű rúdtáncos előadásával köszönti a nyári...","id":"20180907_Rudtanccal_koszontottek_egy_kinai_ovodaban_a_vakaciorol_visszatert_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dca3280b-8265-47fc-aa0a-c6beee45c118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74868d1f-f201-4531-8e60-5cbefe5420de","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Rudtanccal_koszontottek_egy_kinai_ovodaban_a_vakaciorol_visszatert_gyerekeket","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:22","title":"Rúdtánccal köszöntötték egy kínai óvodában a vakációról visszatért gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ca35cf-b0bb-4ee1-9316-8740d9a06b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élet és Irodalomban közzétett nyílt levelében azt a kérdést teszi fel Orbánnak, hogy \"Mi a te kereszténységed?\".","shortLead":"Az Élet és Irodalomban közzétett nyílt levelében azt a kérdést teszi fel Orbánnak, hogy \"Mi a te kereszténységed?\".","id":"20180907_Nyilt_levelben_szolt_be_kemenyen_Orbannak_Vekerdy_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ca35cf-b0bb-4ee1-9316-8740d9a06b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502e7af-e270-44fc-96b8-c08614b0f18b","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Nyilt_levelben_szolt_be_kemenyen_Orbannak_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:28","title":"Nyílt levélben szólt be keményen Orbánnak Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai gyorsulásokkal aláznak mindenkit.","shortLead":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai...","id":"20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bec92e9-4f5f-4cf0-9c9a-e244780d900d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:23","title":"Most jön az a divat, hogy minden új elektromos autót versenypályára visznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ezúttal 24 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó pénzintézetet.","shortLead":"Ezúttal 24 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó...","id":"20180907_mkb_bank_jegybank_birsag_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b159e149-4076-42a0-98b6-a4f92d2d1943","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_mkb_bank_jegybank_birsag_meszaros_lorinc","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:12","title":"Újabb bírságot vágott a jegybank az MKB-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre kivár. Ha jövő héten elfogadta az EP a Sargentini-jelentést, az megfelelő ürügy lenne ehhez.","shortLead":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre...","id":"20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f7650-e8b8-4126-9ca1-998e54dbe74e","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:03","title":"Saját pártcsaládja tagjai is kizárnák a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae883b8-d3fe-4253-b112-b0cc68484dcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A konzervatív pártok azt közölték, nem mondják meg az EP-képviselőiknek, hogyan szavazzanak a jelentésről. ","shortLead":"A konzervatív pártok azt közölték, nem mondják meg az EP-képviselőiknek, hogyan szavazzanak a jelentésről. ","id":"20180907_A_nemet_CDUCSU_nem_ad_utasitast_a_Sargentinijelenteshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae883b8-d3fe-4253-b112-b0cc68484dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854c5af8-5973-4d06-9940-03fd1078548b","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_A_nemet_CDUCSU_nem_ad_utasitast_a_Sargentinijelenteshez","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:46","title":"A német CDU/CSU nem ad utasítást a Sargentini-jelentéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f1627d-0b85-4632-845b-d3660695d826","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luis Vuitton táskával és a Gucci sportcipőjében érkezett szombaton Orbán Ráhel a kötcsei piknikre. ","shortLead":"Luis Vuitton táskával és a Gucci sportcipőjében érkezett szombaton Orbán Ráhel a kötcsei piknikre. ","id":"20180908_Orban_Rahel_tobb_mint_egymillio_forintos_szettben_piknikezett_Kotcsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f1627d-0b85-4632-845b-d3660695d826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813222e-cfcb-4461-a046-b8d6e43b98fa","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Orban_Rahel_tobb_mint_egymillio_forintos_szettben_piknikezett_Kotcsen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:21","title":"Orbán Ráhel több mint egymillió forintos szettben piknikezett Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]