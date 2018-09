Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni játékát. Most úgy tűnik, megérte: a felhasználók így is megtalálják, letöltik a programot. Ez egyben komoly üzenet is az alkalmazásfejlesztőknek. ","shortLead":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni...","id":"20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f79e357-6a97-4f68-ad9a-72c8d94fd4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:18","title":"Bejött a trükk, sok pénz vándorolhat a Google-t megkerülő sikerjáték fejlesztőihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós határőrség működéséről szóló javaslatot szerdán ismertetheti az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az uniós határőrség működéséről szóló javaslatot szerdán ismertetheti az Európai Bizottság elnöke.","id":"20180910_A_legujabb_brusszeli_migracios_terv_is_szembemegy_a_magyar_kormannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f299d489-4fef-4add-88a8-b9a3cd319984","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_legujabb_brusszeli_migracios_terv_is_szembemegy_a_magyar_kormannyal","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:07","title":"A legújabb brüsszeli migrációs terv is szembemegy a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ca4ba0-031b-471d-9480-42c0c14679fd","c_author":"Ascher Irma","category":"kultura","description":"Bhután egyik apró falvában egy nemi identitását kereső focistalányra, míg a fóti gyermekotthonban egy beilleszkedni akaró szomáliai menekült fiatalra akadt a rendező – különös történetüket egy-egy dokumentumfilmben örökítette meg.","shortLead":"Bhután egyik apró falvában egy nemi identitását kereső focistalányra, míg a fóti gyermekotthonban egy beilleszkedni...","id":"201836__zurbo_dorottya__kettos_identitasrol_kulturalis_kodokrol__vilagok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ca4ba0-031b-471d-9480-42c0c14679fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a81f70f-52ef-4876-9f3a-d3ee7c825523","keywords":null,"link":"/kultura/201836__zurbo_dorottya__kettos_identitasrol_kulturalis_kodokrol__vilagok_kozt","timestamp":"2018. szeptember. 09. 16:00","title":"Kafiya elmondja az elmondhatatlant, hogy menekültként milyen az élete Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha nem akarnak rosszul járni, gyártsák termékeit az Egyesült Államokban - üzente az amerikai elnök.","shortLead":"Ha nem akarnak rosszul járni, gyártsák termékeit az Egyesült Államokban - üzente az amerikai elnök.","id":"20180909_Trump_finom_fenyegetest_kuldott_az_Applenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bdb94d-7872-4c69-a70b-44e77c2ce175","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Trump_finom_fenyegetest_kuldott_az_Applenek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:18","title":"Trump finom fenyegetést küldött az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még idén Oroszországba látogathat az észak-koreai vezető – jelentette be Valentyina Matvijenko, az orosz parlament felsőházának elnöke phenjani látogatásának befejeztével.\r

","shortLead":"Még idén Oroszországba látogathat az észak-koreai vezető – jelentette be Valentyina Matvijenko, az orosz parlament...","id":"20180910_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_moszkva_talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e6d9e7-8e33-43fa-8356-4f0bd026894b","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_moszkva_talalkozo","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:46","title":"Putyin Moszkvában puhíthatja Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf844b0a-db85-4649-b7e3-b0a07ccdf037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy titokban tartott megállapodás keretében az IBM a New York-i rendőrség (NYPD) biztonsági kameráinak felvételeit használta saját megfigyelési rendszere trenírozásához.","shortLead":"Egy titokban tartott megállapodás keretében az IBM a New York-i rendőrség (NYPD) biztonsági kameráinak felvételeit...","id":"20180910_ibm_videos_megfigyelorendszer_new_york_rendorseg_nypd_profilozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf844b0a-db85-4649-b7e3-b0a07ccdf037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26b8756-4da7-42fb-89db-9171bc25e7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_ibm_videos_megfigyelorendszer_new_york_rendorseg_nypd_profilozas","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:03","title":"Kiderült, hogy az IBM titokban megfigyelte New York lakóit, bőrszín alapján is profiloztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5372b186-47f8-433b-92e9-d629028e4b6a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Otthont csak a kultúra tud építeni, ahol a kultúra megveti a lábát, ott megmarad a remény és a bizalom” – fogalmazott beszédében Miskolc egyik alpolgármestere; az eseményen adták át a helyi Múzsa-díjat. A szép gondolatok jegyében érdeklődve vártuk, kié lesz majd az idei, 2018-as Kondor Béla-díj, melynek átadására – sok más szakmai díjjal egyetemben – ünnepélyes keretek közt a város napján, május 11-én kerítenek sort.","shortLead":"„Otthont csak a kultúra tud építeni, ahol a kultúra megveti a lábát, ott megmarad a remény és a bizalom” – fogalmazott...","id":"20180909_Nem_izles_dolga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5372b186-47f8-433b-92e9-d629028e4b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df3a3c9-b2fc-4216-9342-6032ce63842a","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180909_Nem_izles_dolga","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:18","title":"Nem ízlés dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A váci vonalon több olyan zsúfolt vonat is tartott Budapest felé hétfő reggel, amelyekre nem tudtak felszállni az utasok Dunakeszi Alsónál. Aztán jött a meglepetés.","shortLead":"A váci vonalon több olyan zsúfolt vonat is tartott Budapest felé hétfő reggel, amelyekre nem tudtak felszállni...","id":"20180910_mav_utasok_dunakeszia_also_vonat_zsufoltsag_vasuti_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a185e7ad-1e83-4203-b049-ceadd14dec2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_mav_utasok_dunakeszia_also_vonat_zsufoltsag_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:47","title":"Videóra vették, ahogy a MÁV kiszúr az utasokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]