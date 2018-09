Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat továbbra is nyeretlen 2018-ban.","shortLead":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat...","id":"20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9612f61-ddf9-477b-ba92-0c191909957b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:20","title":"Rosszul indult a Rossi-korszak, megint bukott a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","id":"20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5478ae6-cb60-4640-91ea-cf43e20d1af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:40","title":"Visszatért a kipihent Orbán és nekiveselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra hivatkozva lépett közbe az orosz vezetés, hogy a keresőcég beavatkozik a helyhatósági választásokba, ha hagyja, hogy Alekszej Navalnij mozgalma nagyobb felületet kapjon. ","shortLead":"Arra hivatkozva lépett közbe az orosz vezetés, hogy a keresőcég beavatkozik a helyhatósági választásokba, ha hagyja...","id":"20180909_oroszorszag_kormany_valasztas_alekszej_navalnij_google_youtube_hirdetes_tuntetes_video_nyugdijkorhatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ec0bb1-63a0-4efd-b412-0df42ff7228e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_oroszorszag_kormany_valasztas_alekszej_navalnij_google_youtube_hirdetes_tuntetes_video_nyugdijkorhatar","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:07","title":"Eltűnt az ellenzéki politikus tüntetésre hívó reklámja, miután Oroszország levelet küldött a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","shortLead":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","id":"20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6c8c8a-109a-4007-9387-80f2b0dfb9c1","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:21","title":"Óceánjáróról vetette a tengerbe magát egy német popsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros felé 25-30 perccel nő a menetidő a torlódás miatt.","shortLead":"A főváros felé 25-30 perccel nő a menetidő a torlódás miatt.","id":"20180910_tobb_auto_utkozott_beallt_az_m7es_budapest_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513dc79-b049-48e0-a5b5-b0eafcd7995e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_tobb_auto_utkozott_beallt_az_m7es_budapest_fele","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:40","title":"Több autó ütközött, beállt az M7-es Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négytételnyi Calcium-Sandozt érint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet határozata.","shortLead":"Négytételnyi Calcium-Sandozt érint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet határozata.","id":"20180910_olom_calcium_sandoz_pezsgotabletta_ogyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa7d32f-004c-402b-b926-72b2546b59cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_olom_calcium_sandoz_pezsgotabletta_ogyei","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:15","title":"Túl sok ólom volt a népszerű pezsgőtablettában, kivonták a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy nem tűri tovább a szerinte névtelen mocskolódást, és a kezébe veszi a dolgokat.","shortLead":"Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy nem tűri tovább a szerinte névtelen mocskolódást, és a kezébe veszi a dolgokat.","id":"20180910_Trump_szerint_a_Woodwardkonyv_egy_vicc_ezert_ugy_dontott_majd_o_megirja_a_valosagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622d0ac2-ea3f-4415-ad6c-fd03b1f12dc6","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Trump_szerint_a_Woodwardkonyv_egy_vicc_ezert_ugy_dontott_majd_o_megirja_a_valosagot","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Trump szerint a Woodward-könyv egy vicc, ezért úgy döntött, majd ő megírja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]