Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast 2018. szeptember. 09. 14:55 Mike Pence tagadja, hogy ő vezetné a Trump-kormányon belüli ellenállást A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint a paraszolvenciában. Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz 2018. szeptember. 10. 14:50 Csókay András: Több imára és kevesebb hálapénzre lenne szükség a magyar kórházakban Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni a Csendes-óceánban lebegő szemetet. Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet 2018. szeptember. 09. 17:10 Nekiálltak a Csendes-óceán kipucolásának, így működik az óceántakarító szerkezet Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak. bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway 2018. szeptember. 10. 10:18 Ne lepődjön meg, ha troliszerű kamionokkal találkozik Olaszországban! „Otthont csak a kultúra tud építeni, ahol a kultúra megveti a lábát, ott megmarad a remény és a bizalom" – fogalmazott beszédében Miskolc egyik alpolgármestere; az eseményen adták át a helyi Múzsa-díjat. A szép gondolatok jegyében érdeklődve vártuk, kié lesz majd az idei, 2018-as Kondor Béla-díj, melynek átadására – sok más szakmai díjjal egyetemben – ünnepélyes keretek közt a város napján, május 11-én kerítenek sort. Nem_izles_dolga 2018. szeptember. 09. 14:18 Nem ízlés dolga Az egyik kocsi letért az útról, majd átment a szembesávba, ez okozta a balesetet. ","shortLead":"Az egyik kocsi letért az útról, majd átment a szembesávba, ez okozta a balesetet. Igy_tortent_a_negy_ember_halalat_kovetelo_baleset_vasarnap 2018. szeptember. 10. 11:15 Így történt a négy ember halálát követelő baleset vasárnap 26-an ültek a téren, mindannyiukat elvitte onnan a rendőrség. Tuntetoket_vitt_el_a_rendorseg_a_Kossuth_terrol_a_vietnami_partfotitkar_latogatasa_miatt 2018. szeptember. 10. 11:24 Tüntetőket vitt el a rendőrség a Kossuth térről a vietnami pártfőtitkár látogatása miatt Majdnem két évbe került, hogy az „Aranyember" örökösei lezárják a belharcot, mely a közös vagyonért, a Vámház körúti üzletházért és az Osliban fekvő dióültetvényért folyt. Vegre_nem_kell_butorozatlan_albarletben_tengodnie_Klapka_fianak__lezarult_az_orokosodesi_harc 2018. szeptember. 10. 09:10 Végre nem kell bútorozatlan albérletben tengődnie Klapka fiának – lezárult az örökösödési harc