[{"available":true,"c_guid":"a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","shortLead":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","id":"20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f167057-d9ae-4ffc-a8a2-6735e1ad849a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:25","title":"Ez a harc lesz a végső?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi beszari és megfelelési kényszeres, aki segghülyén nyilatkozott.\r

\r

","shortLead":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi...","id":"20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360e85a-66ba-459c-9463-4f8209f3c6c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:42","title":"Bayer Zsolt: Bereményi alkoholista vén f*sznak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edbd171-6803-4f92-abdd-7fe1cfc7068f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bécs tele van plakátokkal: „A város zsidók, muszlimok, menekültek, külföldiek nélkül”. Csak második pillantásra lesz világos, hogy ez egy kiállítás címe, s nem úgy van köze a valósághoz, ahogy nálunk a menekültellenes plakátoknak.","shortLead":"Bécs tele van plakátokkal: „A város zsidók, muszlimok, menekültek, külföldiek nélkül”. Csak második pillantásra lesz...","id":"20180909_Nagyvaros_zsidok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0edbd171-6803-4f92-abdd-7fe1cfc7068f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e9f9c8-c9e4-4745-9b67-2dcdd97493a2","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180909_Nagyvaros_zsidok_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:47","title":"Nagyváros zsidók nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0c5f98-1d46-41ec-a2cb-431f0e54b773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerb férfi több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni szombaton, de lekapcsolták Udvarnál.","shortLead":"Egy szerb férfi több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni szombaton, de lekapcsolták Udvarnál.","id":"20180910_megerezte_a_fuszagot_a_hatarrendesz_28_kiloval_bukott_le_a_drogfutar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0c5f98-1d46-41ec-a2cb-431f0e54b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447257b4-594d-445c-803f-d5e103f9c7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_megerezte_a_fuszagot_a_hatarrendesz_28_kiloval_bukott_le_a_drogfutar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:58","title":"Megérezte a fűszagot a határrendész: 28 kilóval bukott le a drogfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71e6f13-b736-43d3-9fa8-39adb83e15e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 27 éves nő ugrott ki a Dunántúl legnagyobb épületeként számon tartott Sávházból. ","shortLead":"Egy 27 éves nő ugrott ki a Dunántúl legnagyobb épületeként számon tartott Sávházból. ","id":"20180908_Kiugrott_egy_no_a_kaposvari_Savhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f71e6f13-b736-43d3-9fa8-39adb83e15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc20da-94d1-40a6-855f-3fe73c84e208","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Kiugrott_egy_no_a_kaposvari_Savhazbol","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:24","title":"Kiugrott egy nő a kaposvári Sávházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","id":"20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5478ae6-cb60-4640-91ea-cf43e20d1af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:40","title":"Visszatért a kipihent Orbán és nekiveselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon figyelnie kell, milyen dokumentumokat ad be.","shortLead":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon...","id":"20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778dd47c-51bc-4aad-8b3a-0b7243dfd74a","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:09","title":"A nyugdíj is veszélybe kerülhet, ha a volt munkahelyen elkeverték a papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2267b5-cd73-4bcf-9b09-0027d2fcc4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kislány vérmérgezést kapott azt követően, hogy csupasz lábbal bújt bele egy szandálba egy brit cipőboltban. A média egy része ezután óriási felelőtlenségnek és komoly veszélynek kiáltotta ki a mezítlábas cipőpróbát, a tudomány ennél azért óvatosabban fogalmaz.","shortLead":"Egy kislány vérmérgezést kapott azt követően, hogy csupasz lábbal bújt bele egy szandálba egy brit cipőboltban. A média...","id":"20180910_felprobalt_cipo_cardiff_cipobolt_vermergezes_szepszis_fertozes_sienna_rasul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2267b5-cd73-4bcf-9b09-0027d2fcc4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21029c0f-83ff-4611-aa3a-17d9e98076c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_felprobalt_cipo_cardiff_cipobolt_vermergezes_szepszis_fertozes_sienna_rasul","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:02","title":"Rémes hír terjed a neten: tényleg veszélyes, ha mezítláb próbálunk fel cipőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]