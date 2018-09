Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. Szijjártó a 299. lett a budapesti félmaratonon, de nagyon elégedett Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak, használtak, de olykor a tanár is másból tanít. Egy szegedi könyváruházban már pótrendelést is kellett leadni. Itt az ingyentankönyv, mégis sokat költenek rá a szülők A Starbucks végre bemerészkedett az olasz piacra, de a kapu mellett a kasszát is szélesre tárta. Abban az országban, ahol gyakorlatilag hatósági áras a kávé, bepróbálkoztak egy másfeles szorzóval. Elszámolta magát a Starbucks – vajon benyelik az árait az olaszok?
A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.
Meryl Streep sörrel a kezében is tökéletes
Vasárnap választást tartanak Svédországban, amely így a fő csatatére lesz a liberális Európa híveinek és ellenfeleinek. A skandináv államot Trumpék, Orbánék és Putyinék is a bevándorlás miatt élhetetlenné vált helynek festik le.
Sorsdöntő választás: elhiszi-e Svédország, hogy élhetetlen hellyé tették a bevándorlók?
Az új tulajdonosokról keveset tudni.
Eladta a legendás budapesti helyet a magyar exmilliárdos
Nagyjából fabatkát sem ér az MVM Magyar Villamos Művek által saját leányvállalatától, a svájci bejegyzésű MVM International AG-tól tavaly közel ötmilliárd forintért megvásárolt „központi termelésmegjelenítő és felügyeleti (ktm) rendszer" – állítják az ügyre közelről rálátók.
Milliárdokkal többet fizethetett az MVM egy informatikai rendszerért, Svájcba vezetnek a szálak Apró, de annál szemléletesebb történet ez: lemondott a Los Angeles-i Magyar Ház alelnöke, miután Széles Tamás főkonzul ki akarta rúgatni őt egy kormánykritikus kommentért. Amerika a véleménynyilvánítás szabadságának országa, csak nem a magyarok számára.
Győzött a NER: lemondott az alelnök, akire berágott a Los Angeles-i főkonzul