[{"available":true,"c_guid":"13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","shortLead":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","id":"20180910_nurburgring_palyanap_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d68efd-50e1-4b4e-a95a-a6e160624d6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_nurburgring_palyanap_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:26","title":"Videó: újabb hétvégi versenyző robbant bele a Nürburgringen a szalagkorlátba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki régészek. Feltételezések szerint a talált kincs értéke több millió dollár is lehet. ","shortLead":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki...","id":"20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf6bb9-c88d-47ad-ab6e-1fbb45ee2675","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:35","title":"Valódi kincsekre bukkantak régészek egy volt mozi alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előbb csak kizárta a versenybíróság két futamról, aztán a csapata is kirúgta, és valószínűleg a már vele leszerződött következő csapatánál sem várják már.","shortLead":"Előbb csak kizárta a versenybíróság két futamról, aztán a csapata is kirúgta, és valószínűleg a már vele leszerződött...","id":"20180910_moto2_eltiltas_romano_fenati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cd31d2-d7a8-4d2a-b360-a1456e0b5c99","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_moto2_eltiltas_romano_fenati","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:22","title":"Sürgősen kirúgta a csapata a motorversenyzőt, aki futam közben húzta be ellenfele fékét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az augusztus 20-án kitüntetett demográfus, Demény Pál szerint a gendertanulmányoknak aligha van közük a születésszám-csökkenéshez. Szerinte hatékony családpolitikával növelni kell a születések számát, és így hosszabb távon meg kell állítani a népességfogyást, ahelyett hogy bevándorlók számára nyitott kapukkal próbálnánk pótolni a fogyó népességet.","shortLead":"Az augusztus 20-án kitüntetett demográfus, Demény Pál szerint a gendertanulmányoknak aligha van közük...","id":"201836_demeny_pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d05bad9-2c02-4011-adec-2ba7bbf6cd8e","keywords":null,"link":"/itthon/201836_demeny_pal","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:30","title":"Demény Pál: Ha a jelenlegi demográfiai értékek maradnak, ötven év múlva Európa felismerhetetlenné válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077c6bf1-8839-4dc8-9970-b1465b6a0e09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2019-ben kerül majd adásba a Mindenki rendezőjének tévéfilmje. ","shortLead":"2019-ben kerül majd adásba a Mindenki rendezőjének tévéfilmje. ","id":"20180910_Az_otvenes_evekben_fog_jatszodni_az_Oscardijas_Deak_Kristof_uj_filmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=077c6bf1-8839-4dc8-9970-b1465b6a0e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc37491-5306-409c-adb2-3701904dfa22","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Az_otvenes_evekben_fog_jatszodni_az_Oscardijas_Deak_Kristof_uj_filmje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:59","title":"Az ötvenes években fog játszódni az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5372b186-47f8-433b-92e9-d629028e4b6a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Otthont csak a kultúra tud építeni, ahol a kultúra megveti a lábát, ott megmarad a remény és a bizalom” – fogalmazott beszédében Miskolc egyik alpolgármestere; az eseményen adták át a helyi Múzsa-díjat. A szép gondolatok jegyében érdeklődve vártuk, kié lesz majd az idei, 2018-as Kondor Béla-díj, melynek átadására – sok más szakmai díjjal egyetemben – ünnepélyes keretek közt a város napján, május 11-én kerítenek sort.","shortLead":"„Otthont csak a kultúra tud építeni, ahol a kultúra megveti a lábát, ott megmarad a remény és a bizalom” – fogalmazott...","id":"20180909_Nem_izles_dolga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5372b186-47f8-433b-92e9-d629028e4b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df3a3c9-b2fc-4216-9342-6032ce63842a","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180909_Nem_izles_dolga","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:18","title":"Nem ízlés dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas...","id":"20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8166e44c-6f62-4b75-ad38-58b4996fe0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:21","title":"Nem mutat megbánást a soroksári futónő feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","shortLead":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","id":"20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ed0c46-fdd1-43d0-bc8f-eda234de1491","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:44","title":"Lázár János Korda Györggyel és Balázs Klárival bulizott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]