Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első exit pollok szerint kisebb mértékben növelte támogatottságát a bevándorlásellenes populista svéd párt, a Svéd Demokraták, mint ahogyan várták. Az egyik poll szerint a Svéd Demokraták 16,3 százalékot, egy másik szerint 19,2 százalékot kaptak. ","shortLead":"Az első exit pollok szerint kisebb mértékben növelte támogatottságát a bevándorlásellenes populista svéd párt, a Svéd...","id":"20180909_Sved_valasztasok_ugy_nez_ki_elhasalt_a_bevandorlasellenes_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cac19af-2786-43bf-95a9-764ce6b73e42","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Sved_valasztasok_ugy_nez_ki_elhasalt_a_bevandorlasellenes_part","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:14","title":"Svéd választások: ellentmondó exit poll eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9527645-fcae-4886-accc-034f7a4c53bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-an ültek a téren, mindannyiukat elvitte onnan a rendőrség. ","shortLead":"26-an ültek a téren, mindannyiukat elvitte onnan a rendőrség. ","id":"20180910_Tuntetoket_vitt_el_a_rendorseg_a_Kossuth_terrol_a_vietnami_partfotitkar_latogatasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9527645-fcae-4886-accc-034f7a4c53bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612b284a-3c23-4f6b-8146-011e0d5f922c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Tuntetoket_vitt_el_a_rendorseg_a_Kossuth_terrol_a_vietnami_partfotitkar_latogatasa_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:24","title":"Tüntetőket vitt el a rendőrség a Kossuth térről a vietnami pártfőtitkár látogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","shortLead":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","id":"20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcf612-94a7-4892-8dc2-e60cbaab12e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:45","title":"Eladta a legendás budapesti helyet a magyar exmilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","shortLead":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","id":"20180909_Caravanboat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb789e-8fa7-40d1-bd69-03dfa9f86898","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_Caravanboat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:11","title":"Kicsit drága, de nagyon menő egy ilyen kétéltű lakókocsi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25-29 fok lesz délután. ","shortLead":"25-29 fok lesz délután. ","id":"20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3faa6e-d903-44c4-83ac-b374e5695639","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Napsuteses_meleg_napunk_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:17","title":"Napsütéses meleg napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport két arab portál hírei alapján azt írja, a magyar focista előtt két lehetőség áll: marad az arab világban vagy az angol élvonalba szerződik. ","shortLead":"A Nemzeti Sport két arab portál hírei alapján azt írja, a magyar focista előtt két lehetőség áll: marad az arab...","id":"20180910_dzsudzsak_az_angol_elvonalba_tarthat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63352d7-f4ae-4d93-9b52-4bfc5d4b71ce","keywords":null,"link":"/sport/20180910_dzsudzsak_az_angol_elvonalba_tarthat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:33","title":"Dzsudzsák az angol élvonalba tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának riportere. Hamar gyanút fogott, de a lebuktatás reményében hónapokon át leplezte, hogy észrevette volna a csalást. A módszernek amellyel pénzt próbáltak a riporterből kicsikarni, neve is van: nigériai levelek. Nem ő az egyetlen áldozat.","shortLead":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz...","id":"20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224f325-4b7e-4e56-8294-694e7baa82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:22","title":"Nemzetközi csalóbandába futott bele az RTL Klub riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártnak azzal van baja, hogy elmúltnyolcév, de nem tagadják, Putyin emberei is bevásárolhattak.\r

\r

","shortLead":"A kormánypártnak azzal van baja, hogy elmúltnyolcév, de nem tagadják, Putyin emberei is bevásárolhattak.\r

\r

","id":"20180910_Nem_is_tagadja_a_Fidesz_hogy_Putyincsokosok_vehettek_letelepedesi_kotvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4ef843-05c0-40ec-9f12-ec7e8a735d47","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Nem_is_tagadja_a_Fidesz_hogy_Putyincsokosok_vehettek_letelepedesi_kotvenyt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:03","title":"Nem is tagadja a Fidesz, hogy Putyin-csókosok vehettek letelepedési kötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]