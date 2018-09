Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","id":"20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5478ae6-cb60-4640-91ea-cf43e20d1af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:40","title":"Visszatért a kipihent Orbán és nekiveselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport két arab portál hírei alapján azt írja, a magyar focista előtt két lehetőség áll: marad az arab világban vagy az angol élvonalba szerződik. ","shortLead":"A Nemzeti Sport két arab portál hírei alapján azt írja, a magyar focista előtt két lehetőség áll: marad az arab...","id":"20180910_dzsudzsak_az_angol_elvonalba_tarthat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63352d7-f4ae-4d93-9b52-4bfc5d4b71ce","keywords":null,"link":"/sport/20180910_dzsudzsak_az_angol_elvonalba_tarthat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:33","title":"Dzsudzsák az angol élvonalba tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4747370-b4da-47a4-809c-13ad41c9ef3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180909_es_ezt_olvasta_tesztelje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4747370-b4da-47a4-809c-13ad41c9ef3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b7086c-8ed2-46bc-a97e-0e7fb800d436","keywords":null,"link":"/elet/20180909_es_ezt_olvasta_tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:00","title":"És ezt olvasta? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","shortLead":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","id":"20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0256d268-9497-471a-80a3-e6c797d2776d","keywords":null,"link":"/sport/20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:20","title":"Meghalt a Fradi kapuslegendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883c25ae-5453-459f-98a9-af3863755ba7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság idején elterjedt dalt most egy egész stadionnyi ember énekelte egyszerre a Chelsea francia középpályásának.","shortLead":"A világbajnokság idején elterjedt dalt most egy egész stadionnyi ember énekelte egyszerre a Chelsea francia...","id":"20180910_szintet_lepett_a_franciaknal_a_kante_orulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883c25ae-5453-459f-98a9-af3863755ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961cffb8-eab7-4a73-9322-8dc0274a9b6d","keywords":null,"link":"/sport/20180910_szintet_lepett_a_franciaknal_a_kante_orulet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:39","title":"Szintet lépett a franciáknál a Kanté-őrület – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cf3583-9c9b-4bb4-bc71-567f4512ee95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dietetikus szerint így nincs meg a szükséges energialöket, és nehéz jól teljesíteni az iskolában. ","shortLead":"A dietetikus szerint így nincs meg a szükséges energialöket, és nehéz jól teljesíteni az iskolában. ","id":"20180909_A_magyar_gyerekek_negyede_egyaltalan_nem_reggelizik_pedig_fontos_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75cf3583-9c9b-4bb4-bc71-567f4512ee95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6375213-1aa4-45a2-8e27-328c24f18d6f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_A_magyar_gyerekek_negyede_egyaltalan_nem_reggelizik_pedig_fontos_lenne","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:46","title":"A magyar gyerekek negyede egyáltalán nem reggelizik, pedig fontos lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396","c_author":"-gd-","category":"kultura","description":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","shortLead":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","id":"20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0974-5d26-4b10-abd4-69d74d41629b","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:46","title":"Lecserélik a gyulai diákrendezvény szervezőjét, mert a program nem illett bele a fideszes kultúrharcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a9bc9c-7372-40de-9bb9-b7cf4acc056b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kemény bértárgyalásokra készül. ","shortLead":"A szakszervezet kemény bértárgyalásokra készül. ","id":"20180910_Hamarosan_kiderul_tovabbra_is_halalra_kelle_dolgozniuk_magukat_a_buszsoforoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a9bc9c-7372-40de-9bb9-b7cf4acc056b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc898893-e450-4e65-b032-f145353f42f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Hamarosan_kiderul_tovabbra_is_halalra_kelle_dolgozniuk_magukat_a_buszsoforoknek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:57","title":"Hamarosan kiderül, továbbra is halálra kell-e dolgozniuk magukat a buszsofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]