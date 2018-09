Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"384223fe-4779-47ec-9687-254a929d010b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Van egy új céldátum.","shortLead":"Van egy új céldátum.","id":"20180910_Mar_biztosra_veheto_hogy_csuszik_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=384223fe-4779-47ec-9687-254a929d010b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568160ce-ad55-4c12-b341-b9206f8641d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Mar_biztosra_veheto_hogy_csuszik_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:58","title":"Már biztosra vehető, hogy csúszik a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USA legnépesebb állama 2045-re tiszta energiára állna át.","shortLead":"Az USA legnépesebb állama 2045-re tiszta energiára állna át.","id":"20180910_Kalifornia_betiltja_a_fosszilis_energiahordozokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aeacc9-538b-4c27-9325-dff7b5e1a2db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_Kalifornia_betiltja_a_fosszilis_energiahordozokat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:58","title":"Kalifornia betiltja a fosszilis energiahordozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bec5295-6770-45d7-9f7e-3d6a018bc07a","c_author":"Berg Dániel","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentés nem támadás a magyar érdekek ellen, hanem kiállás a magyar polgárok alapvető jogai mellett – véli a Momentum elnökségének tagja.","shortLead":"A Sargentini-jelentés nem támadás a magyar érdekek ellen, hanem kiállás a magyar polgárok alapvető jogai mellett – véli...","id":"20180911_Atyank_bunei_Europa_megved_nem_tamad_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bec5295-6770-45d7-9f7e-3d6a018bc07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f716b823-4e1f-4fd8-b79e-c095a11a24cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Atyank_bunei_Europa_megved_nem_tamad_minket","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:30","title":"„Atyánk” bűnei: Európa megvéd, nem támad minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez az első alkalom, hogy kormányközeli érdekcsoportok jelentkeztek be a paksi bővítés munkálataira. Ha Mészáros üzlettársa nyer, talajjavítási és szivárgásvédelmi feladatokat láthat el, összesen több mint 40 milliárd forintért.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy kormányközeli érdekcsoportok jelentkeztek be a paksi bővítés munkálataira. Ha Mészáros...","id":"20180910_Meszaros_Lorinc_Paks_II","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e2dab3-2b33-4540-a0f2-d15bfa62e893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Meszaros_Lorinc_Paks_II","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:38","title":"Mészáros Lőrinc üzlettársa is megjelent a Paks II.-pályázatok körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas...","id":"20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8166e44c-6f62-4b75-ad38-58b4996fe0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:21","title":"Nem mutat megbánást a soroksári futónő feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Gárdista önkéntesek biztosították a pár héttel ezelőtt megrendezett Kurultáj \"törzsi gyűlés\" rendezvényét, többek közt az árpádsávos pajzzsal és oroszlánnal díszített, jellegzetes sapkájukat viselve. Ez nem szabálytalan ugyan, de mindenképpen pikáns. Volt, ahol egymás mellett \"posztoltak\" a rendőrökkel – derül ki a helyszínen készült fotókról. Ráadásul a gárdisták ingyen vállalták a biztosítás feladatát a \"rokontudatú népek ünnepén\", pedig az Orbán-kormány 300 millió forintos támogatást adott a megrendezésére. A türkök mindenesetre kitüntették Lezsák Sándort, az eseményt megnyitó Kövér László pedig a hun nyílzáportól is el tudott jutni a kultúrharcig.","shortLead":"Gárdista önkéntesek biztosították a pár héttel ezelőtt megrendezett Kurultáj \"törzsi gyűlés\" rendezvényét, többek közt...","id":"20180910_Kurultaj_kik_biztositottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807a424-199c-4bc2-942c-f7aa56fe55e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Kurultaj_kik_biztositottak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:30","title":"Gárdisták biztosították a törzsi gyűlést, amire 300 millió forintot adott az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben vészesen közeledik a jelentésről szóló szavazás.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben...","id":"20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ac014-329c-472b-b5f2-1b8f5ba783c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:06","title":"A Magyar Idők szerint Sargentini két magyar egyetem nevével is visszaélt jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszerezte annak a gíroszozónak a biztonsági kamerás felvételeit a Ripost, ahol a gyanú szerint egy afgán férfi erőszakoskodott egy nővel, aki azután feljelentést tett.","shortLead":"Megszerezte annak a gíroszozónak a biztonsági kamerás felvételeit a Ripost, ahol a gyanú szerint egy afgán férfi...","id":"20180911_biztonsagi_kamera_giroszozo_afgan_ferfi_szexualis_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9b2470-d611-4d4c-bdb6-d6d2b8faf8fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_biztonsagi_kamera_giroszozo_afgan_ferfi_szexualis_eroszak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:13","title":"Kamera is rögzítette, ahogyan az afgán férfi követi a mosdóba az áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]