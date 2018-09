Nagy-Britanniában és az európai kontinens több nyugati államában is szaporodnak azok a hirdetések, amelyek szexért cserébe ajánlanak fiatal nőknek albérletet. Még úgy is terjed az új módi, hogy több országban, például Nagy-Britanniában hosszú börtönt is kaphatnak a természetbeni szolgáltatást kérő főbérlők. Az első ilyen hirdetések pár évvel ezelőtt jelentek meg, s Magyarországon is előfordul néhány ilyen ajánlat.

Albérlet különféle juttatásokért’” „Szoba rossz kislányoknak juttatásokért cserébe”, vagy „albérlet társaságért cserébe” – szaporodnak a nyugat-európai sajtóban az ilyen és ehhez hasonló hirdetések, de már bőven akadnak olyanok is, amelyek nem kertelnek, és „erotikus szolgáltatásokért” ajánlanak egy-egy kiadó szobát.

A BBC most mutatott be egy dokumentumfilmet, ahol okonyomozó újságírók jártak utána annak, kik hirdetnek, és mit akarnak a kiadó szobáért. Az egyik bérbeadó kerekperec közölte az „álbérlővel”, hogy a bérlet ára heti egy szexuális együttlét, míg voltak olyan írásos hirdetések is, amelyekben a hirdető részletesen leírta, mit kér a házába költöző pártól. „ Néhány este körül fogtok venni engem. Néha szexet fogok kérni, néha csak játszani fogok veletek. Néha lesz szerepjáték is, de egy dolgot szavatolok, nem fogtok unatkozni. A hét többi napján úgy fogunk élni, ahogy azok az emberek, akik megosztják egymás között a házukat” – olvasható az egyik hirdetésben.

A The Guardian című brit lap szerint a legsúlyosabb helyzet az egyetemi városokban alakult ki, itt részben azért is kényszerülnek szexuális szolgáltatással fizetni a fiatal diákok, mert nincs elég albérlet az adott településen. A brit igazságügy minisztérium szerint éppen ezért is törvényellenes a terjedő új módi. „Ha valaki olyannal egyezik meg szexuális szolgáltatásokról, aki attól tart, hogy különben hajléktalanok lesz, nem jelent szabad választást” – indokolta álláspontját a minisztérium.

A hasonló hirdetések Németországban is terjednek, de míg Nagy-Britanniában büntetés jár ezért, Németországban csak azokat vonják felelősségre, akik kényszerítést próbálnak alkalmazni. A Frankfurter Rundschau szerint a hatóságok még akkor sem avatkoztak közben, amikor egy lány a rendőrséghez fordult, mert a bérlő szexuális szolgáltatásokat kért tőle. „Nem volt sem zsarolás, sem pedig kényszerítés, ebben az esetben nem sokat tehetünk. A lány nem volt olyan helyzetben, hogy el kellett volna fogadnia az ajánlatot, nem volt válsághelyzet” – mondta a helyi rendőrség szóvivője. A Frankfurter Rundschau szerint viszont van válsághelyzet, nincs ugyanis elég elérhető albérlet, így a tulajdonosok előnyben vannak.