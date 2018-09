Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nem csak a fajta és a méret számít.","shortLead":"Nem csak a fajta és a méret számít.","id":"20180910_A_vilagon_egyedulallo_kovetkeztetesre_jutottak_az_ELTE_kutatoi_a_kutyak_oregedesevel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba49b8fb-4657-4f88-b095-1c3f27ec39da","keywords":null,"link":"/elet/20180910_A_vilagon_egyedulallo_kovetkeztetesre_jutottak_az_ELTE_kutatoi_a_kutyak_oregedesevel_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:56","title":"A világon egyedülálló következtetésre jutottak az ELTE kutatói a kutyák öregedésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előbb csak kizárta a versenybíróság két futamról, aztán a csapata is kirúgta, és valószínűleg a már vele leszerződött következő csapatánál sem várják már.","shortLead":"Előbb csak kizárta a versenybíróság két futamról, aztán a csapata is kirúgta, és valószínűleg a már vele leszerződött...","id":"20180910_moto2_eltiltas_romano_fenati","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cd31d2-d7a8-4d2a-b360-a1456e0b5c99","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_moto2_eltiltas_romano_fenati","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:22","title":"Sürgősen kirúgta a csapata a motorversenyzőt, aki futam közben húzta be ellenfele fékét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha élőben szeretné követni a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményét, az Apple termékbejelentő rendezvényét, akkor az alábbi módokon érheti el az Apple közvetítését..","shortLead":"Ha élőben szeretné követni a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményét, az Apple termékbejelentő rendezvényét, akkor...","id":"20180910_apple_uj_iphone_xs_bemutato_szeptember_12_elo_video_live_stream","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2360f3-6efc-48ee-bd47-842376041e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_apple_uj_iphone_xs_bemutato_szeptember_12_elo_video_live_stream","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:03","title":"Így nézheti élőben, hogyan mutatja be az Apple az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla, hogy a győztes mindent visz. ","shortLead":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla...","id":"20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614f795b-0642-49ff-bc94-f061533a0d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:31","title":"Sargentini: Most nem vennék fel Magyarországot az unióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","shortLead":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","id":"20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa5892-00f1-41fc-94f1-1732e033ed82","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:22","title":"Kétezer forintnál drágább bor kellene, hogy meg lehessen élni a szőlőtermelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a9bc9c-7372-40de-9bb9-b7cf4acc056b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kemény bértárgyalásokra készül. ","shortLead":"A szakszervezet kemény bértárgyalásokra készül. ","id":"20180910_Hamarosan_kiderul_tovabbra_is_halalra_kelle_dolgozniuk_magukat_a_buszsoforoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a9bc9c-7372-40de-9bb9-b7cf4acc056b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc898893-e450-4e65-b032-f145353f42f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Hamarosan_kiderul_tovabbra_is_halalra_kelle_dolgozniuk_magukat_a_buszsoforoknek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:57","title":"Hamarosan kiderül, továbbra is halálra kell-e dolgozniuk magukat a buszsofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói bevásárlóközpontban. Az eseményt a National Geographic Photo Ark természetfotó kiállítás alkalmából rendezték meg, és a veszélyeztetett fajok megvédésére kívánták felhívni vele a figyelmet. ","shortLead":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói...","id":"20180910_lego_jegesmedve_milano","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264324b6-7eca-4822-a6e3-3c0395d6ffa7","keywords":null,"link":"/elet/20180910_lego_jegesmedve_milano","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Ezen a videón 150 ezer Lego kockából raknak össze egy jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk sisakkamerája rögzítette azt a néhány másodpercet, amikor beszédbe elegyedett a 17-es villamos vezetőjével.","shortLead":"Olvasónk sisakkamerája rögzítette azt a néhány másodpercet, amikor beszédbe elegyedett a 17-es villamos vezetőjével.","id":"20180911_budapest_villamos_kozlekedes_kerekparos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caac1bf7-30d1-4cde-8dd3-0ebb5fa88fa8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_budapest_villamos_kozlekedes_kerekparos_video","timestamp":"2018. szeptember. 11. 04:01","title":"Egyetlen gesztus elég volt a budapesti villamosvezetőtől, hogy feldobja a kerékpáros napját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]