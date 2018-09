Hétfőn ismét szélsőjobboldali tüntetők vonultak utcára Németországban, ezúttal az ország keleti részében található Halléban. A demonstráció annak a tüntetéssorozatnak a része, ami még hetekkel ezelőtt kezdődött Chemnitzben, miután két közel-keleti bevándorló megölt egy német férfit. A szélsőjobboldal legutóbb Köthenben vonult utcára, hogy megemlékezzenek arról a szintén német nemzetiségű férfiról, aki egy verekedés során vesztette életét, amiben több bevándorló is részt vett.

A német rendőrség most elkezdett kihallgatni több embert is a halléban történtek miatt, ugyanis többen is náci jelképeket és jelmondatokat használtak a demonstráció során. A náci jelképeket Németországban szigorúan tilos használni, de az utóbbi hetekben zajló tüntetéseken már többször is előkerültek. Többen is náci karlendítéssel fejezték ki véleményüket.

A hatóságok több ügyben is nyomoznak a hétfői tüntetésekkel kapcsolatban: előfordult, hogy egyes demonstrálók leköpték a kivezényelt rendőröket, és voltak olyanok is, akik dulakodni kezdtek velük. A rendőrség szerint sok tüntető ittas volt, azt viszont nem tudják, a tüntetés résztvevői közül hányan tartoznak tiltott szélsőjobboldali szervezethez. Rendeztek ezzel egy időben egy ellentüntetést is Halléban, 80-100 fő részvételével, de ezen az eseményen nem történt incidens.