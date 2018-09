Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két felfújható gumicsónak indult el szeptember 1-én Líbiából Európa felé, az egyik kilyukadt és elsüllyedt, s a fedélzeten tartózódók közül több mint száz ember a tengerbe veszett – számolt be a BBC az Orvosok határok nélkül (MSF) nevű nemzetközi szervezet közlésére hivatkozva.","shortLead":"Két felfújható gumicsónak indult el szeptember 1-én Líbiából Európa felé, az egyik kilyukadt és elsüllyedt, s...","id":"20180911_Tobb_mint_szaz_menekulo_fulladt_a_tengerbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246cbd09-7b78-445b-951c-655a10c727e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Tobb_mint_szaz_menekulo_fulladt_a_tengerbe","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:45","title":"Több mint száz menekülő fulladt a tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","shortLead":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","id":"20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa5892-00f1-41fc-94f1-1732e033ed82","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:22","title":"Kétezer forintnál drágább bor kellene, hogy meg lehessen élni a szőlőtermelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf0aa0-11e7-4b06-8b1b-1b6f4907b5d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a homoktövis szüretelése Neszűrben. A közfoglalkoztatási program keretében zajló betakarításból nettó 3,5 millió forint értékesítési bevételre számítanak.","shortLead":"Megkezdődött a homoktövis szüretelése Neszűrben. A közfoglalkoztatási program keretében zajló betakarításból nettó 3,5...","id":"20180911_Milliokat_kaszalhatnak_a_kozmunkaprogramban_a_homoktovisszurettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bf0aa0-11e7-4b06-8b1b-1b6f4907b5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0b8d13-2095-49d5-860d-a6a42cdb5994","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Milliokat_kaszalhatnak_a_kozmunkaprogramban_a_homoktovisszurettel","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:05","title":"Milliókat hoz az államnak a közmunkások homoktövisszürete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A probiotikumok, vagyis a jótékony baktériumokat tartalmazó táplálékkiegészítők fogyasztásának \"alig van hatása a szervezetre\" – állapította meg egy nagyszabású elemzés, melyet izraeli tudósok végeztek.","shortLead":"A probiotikumok, vagyis a jótékony baktériumokat tartalmazó táplálékkiegészítők fogyasztásának \"alig van hatása...","id":"20180910_probiotikumok_hatasa_mellekhatasok_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf144303-7e7f-443f-9c6e-abdae5977e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_probiotikumok_hatasa_mellekhatasok_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:03","title":"Ezt is hiába esszük? A probiotikumoknak \"alig van hatása\", ezt állítják kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22f033b-3551-45e5-9a28-9d032b9de5f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szépen lassan kiürül a CEMP.","shortLead":"Szépen lassan kiürül a CEMP.","id":"20180911_Milliardokat_csoportositott_at_a_kegyvesztette_valt_Speder_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22f033b-3551-45e5-9a28-9d032b9de5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f224241d-3961-494c-9e65-886e05df5f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Milliardokat_csoportositott_at_a_kegyvesztette_valt_Speder_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:25","title":"Milliárdokat csoportosított át a kegyvesztetté vált Spéder Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0c5f98-1d46-41ec-a2cb-431f0e54b773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerb férfi több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni szombaton, de lekapcsolták Udvarnál.","shortLead":"Egy szerb férfi több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni szombaton, de lekapcsolták Udvarnál.","id":"20180910_megerezte_a_fuszagot_a_hatarrendesz_28_kiloval_bukott_le_a_drogfutar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0c5f98-1d46-41ec-a2cb-431f0e54b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447257b4-594d-445c-803f-d5e103f9c7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_megerezte_a_fuszagot_a_hatarrendesz_28_kiloval_bukott_le_a_drogfutar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:58","title":"Megérezte a fűszagot a határrendész: 28 kilóval bukott le a drogfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","shortLead":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","id":"20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab40d-daa0-444f-8b60-9873860d0955","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:40","title":"A gyerekek szeme láttára lőtte le volt férjét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési szervezet szerint a tanárok még mindig keveset keresnek, a gyerekek családi háttere pedig még mindig meghatározó abban, hogy hozzájutnak-e a megfelelő ellátáshoz.","shortLead":"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési szervezet szerint a tanárok még mindig keveset keresnek, a gyerekek családi...","id":"20180911_OECDjelentes_Magyarorszag_kulonosen_keveset_kolt_oktatasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4e5cb9-a8d0-4792-9a84-ca2435299536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_OECDjelentes_Magyarorszag_kulonosen_keveset_kolt_oktatasra","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:59","title":"OECD-jelentés: Magyarország különösen keveset költ oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]