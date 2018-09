Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait – közölte a New York-i igazságügyi orvosszakértői hivatal.","shortLead":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait –...","id":"20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b73638c-f578-425f-97ea-84df613f9bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:03","title":"9/11: újfajta DNS-elemzést vetnek be 1000+ halott maradványainak azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b966f2-f9bd-4f66-8698-0b7ccba3e45b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az olasz popénekes 2019 októberében ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Az olasz popénekes 2019 októberében ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20180910_Ujra_Magyarorszagra_jon_Eros_Ramazzotti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b966f2-f9bd-4f66-8698-0b7ccba3e45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c44cac-1f8e-4534-9c6f-90a60bd27745","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Ujra_Magyarorszagra_jon_Eros_Ramazzotti","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:01","title":"Újra Magyarországra jön Eros Ramazzotti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","shortLead":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","id":"20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ed0c46-fdd1-43d0-bc8f-eda234de1491","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:44","title":"Lázár János Korda Györggyel és Balázs Klárival bulizott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro állapota már stabil, de még intenzív ápolásra szorul. Jair Bolsonaro állapota már stabil, de még intenzív ápolásra szorul. Az újabb műtéttel bélrendszerét állítják helyre. Az újabb műtéttel bélrendszerét állítják helyre.","id":"20180910_Ujabb_mutetek_varnak_a_megkeselt_brazil_elnokjeloltre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1458919-f97d-46a8-ba45-521027cbdcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Ujabb_mutetek_varnak_a_megkeselt_brazil_elnokjeloltre","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:42","title":"Újabb műtét vár a megkéselt brazil elnökjelöltre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4652f5-d073-4893-9898-1ddefabeb80f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.","shortLead":"A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.","id":"20180910_Meryl_Streep_sorrel_a_kezeben_is_tokeletes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd4652f5-d073-4893-9898-1ddefabeb80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7718c6-4747-4225-9cb9-5f15db0924db","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Meryl_Streep_sorrel_a_kezeben_is_tokeletes","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:14","title":"Meryl Streep sörrel a kezében is tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","id":"20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156ad5d2-a314-4439-89ba-c2a5054f3542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:34","title":"Az olasz kormány olyan tervvel állt elő, hogy Semjén Zsolt is csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem hagy alább. A mexikói festőművész, feminista ikon ruhatárának titkát próbáltuk megfejteni.","shortLead":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem...","id":"20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e929c-7435-4e89-9be8-973eb85854c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:00","title":"Nekünk csak divat, Frida Kahlónak maga az élet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]