"Nemrég 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot szabtak ki a cégre Hollandiában, amiért nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak.","shortLead":"Nemrég 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot szabtak ki a cégre Hollandiában, amiért nem tett eleget...","id":"20180911_Lemond_az_ING_penzugyi_vezetoje_a_bank_mult_heti_gigabirsaga_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:05","title":"Lemond az ING pénzügyi vezetője a bank múlt heti gigabírsága miatt szeptember. 11. 08:15","title":"Úgy túlárazzák a budai lakásokat, hogy alig akad, aki megvenné" "Tovább drágulnak a budai ingatlanok, de sok lakást és házat nem lehet eladni, annyira sokat kérnek értük.","shortLead":"Tovább drágulnak a budai ingatlanok, de sok lakást és házat nem lehet eladni, annyira sokat kérnek értük.","id":"20180911_Ugy_tularazzak_a_budai_lakasokat_hogy_alig_akad_aki_megvenne","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:15","title":"Úgy túlárazzák a budai lakásokat, hogy alig akad, aki megvenné" "Végre készült egy lista, amelyben az EU első helyezettje Magyarország.","id":"20180912_Egy_kormany_sem_kolt_annyit_sportra_es_egyhazakra_mint_a_magyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:59","title":"Egy kormány sem költ annyit sportra és egyházakra, mint a magyar" Sportközpontok az átlátható gazdálkodás feltételeit.","id":"20180911_Korrupcios_kockazatokat_talalt_ASZ_a_Nemzeti_Sportkozpontoknal","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:20","title":"Korrupciós kockázatokat talált az ÁSZ a Nemzeti Sportközpontoknál" "Nem biztosította a Nemzeti Sportközpontok az átlátható gazdálkodás feltételeit.","shortLead":"Nem biztosította a Nemzeti Sportközpontok az átlátható gazdálkodás feltételeit.","id":"20180911_Korrupcios_kockazatokat_talalt_ASZ_a_Nemzeti_Sportkozpontoknal","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:20","title":"Korrupciós kockázatokat talált az ÁSZ a Nemzeti Sportközpontoknál" cáfolni azt, hogy a kormány antiszemitizmust terjeszt.","shortLead":"Schöpflin György minden EP-képviselőnek levelet írt kedd délután, szerinte lehetetlen cáfolni azt, hogy a kormány...","id":"20180911_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_holokauszt_tulelojekent_irt_levelet_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:45","title":"A Fidesz EP-képviselője a holokauszt túlélőjeként írt levelet a Sargentini-jelentésről" "Schöpflin György minden EP-képviselőnek levelet írt kedd délután, szerinte lehetetlen cáfolni azt, hogy a kormány antiszemitizmust terjeszt.","shortLead":"Schöpflin György minden EP-képviselőnek levelet írt kedd délután, szerinte lehetetlen cáfolni azt, hogy a kormány...","id":"20180911_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_holokauszt_tulelojekent_irt_levelet_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:45","title":"A Fidesz EP-képviselője a holokauszt túlélőjeként írt levelet a Sargentini-jelentésről" Az eredmény: soha nem hiányzott még ennyi dolgozó a magyar gazdaságból.","shortLead":"A cégeknek egyre több dolgozóra volna szükségük, viszont sokan hagyják el az országot. Az eredmény: soha nem hiányzott Az eredmény: soha nem hiányzott...","id":"20180911_Tortenelmi_csucsra_ert_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:03","title":"Történelmi csúcsra ért a munkaerőhiány" "A cégeknek egyre több dolgozóra volna szükségük, viszont sokan hagyják el az országot. Az eredmény: soha nem hiányzott még ennyi dolgozó a magyar gazdaságból.","shortLead":"A cégeknek egyre több dolgozóra volna szükségük, viszont sokan hagyják el az országot. Az eredmény: soha nem hiányzott...","id":"20180911_Tortenelmi_csucsra_ert_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:03","title":"Történelmi csúcsra ért a munkaerőhiány" "Látszik a Brexit hatása, New York már megelőzte Londont a világ pénzügyi központjainak listáján.","shortLead":"Látszik a Brexit hatása, New York már megelőzte Londont a világ pénzügyi központjainak listáján.","id":"20180912_Elbukta_London_a_vilag_penzugyi_fovarosa_cimet_Budapest_nagyot_javitott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:58","title":"Elbukta London a világ pénzügyi fővárosa címet, Budapest nagyot javított" "Megkezdődött az orosz Távol-Keleten az utóbbi évtizedek legnagyobb hadgyakorlata, a Vosztok-2018 – közölte az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Megkezdődött az orosz Távol-Keleten az utóbbi évtizedek legnagyobb hadgyakorlata, a Vosztok-2018 – közölte az orosz...","id":"20180911_vosztok_2018_oroszorszag_kina_mongolia_hadgyakorlat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:18","title":"Beindult a gigantikus oroszországi hadgyakorlat, Putyin is kíváncsi rá"