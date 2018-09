Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 69 éves színésznőnek tavaly újult ki a mellrákja, az áttét a keresztcsontjánál jelentkezett. Most először beszélt nyíltan a rákkal való küzdelméről, és arról, hogy a marihuána mennyit segít ebben.","shortLead":"A 69 éves színésznőnek tavaly újult ki a mellrákja, az áttét a keresztcsontjánál jelentkezett. Most először beszélt...","id":"20180911_Olivia_NewtonJohn_orvosi_marihuanaval_kezeli_vegstadiumu_rakjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b17346-3e9d-40eb-aee9-7f8629f5b6a2","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Olivia_NewtonJohn_orvosi_marihuanaval_kezeli_vegstadiumu_rakjat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:41","title":"Olivia Newton-John orvosi marihuánával kezeli végstádiumú rákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai szavazást.","shortLead":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai...","id":"20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf8e4ff-130c-442e-8ada-e4ccf9a909dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:46","title":"Morvai Krisztina: Nincs meg a kétharmad, a Sargentini-jelentés elbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Megtamadja_a_kormany_a_Sargentinijelentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b78a-b9c8-4a27-ac6e-6cb43c974ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Megtamadja_a_kormany_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:34","title":"Megtámadja a kormány a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel félmilliárd forintból épült meg a dísztó Zalakaroson, most 50 millióért kell javítani.","shortLead":"Közel félmilliárd forintból épült meg a dísztó Zalakaroson, most 50 millióért kell javítani.","id":"20180911_Otvenmillio_forintbol_javitjak_meg_a_termaltavat_amibol_eltunt_a_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89adbf89-aa00-4919-8c08-db9161b55f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Otvenmillio_forintbol_javitjak_meg_a_termaltavat_amibol_eltunt_a_viz","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:09","title":"Ötvenmillió forintból javítják meg a termáltavat, amiből eltűnt a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évtizeddel a KEK megszüntetése után megpróbálkozik az UEFA még egy kupasorozattal.","shortLead":"Két évtizeddel a KEK megszüntetése után megpróbálkozik az UEFA még egy kupasorozattal.","id":"20180911_Nem_eleg_a_BL_es_az_EL_meg_egy_europai_kupasorozat_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb7cc1-a4f2-40b8-9ee7-391f44ecca39","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Nem_eleg_a_BL_es_az_EL_meg_egy_europai_kupasorozat_johet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:26","title":"Nem elég a BL és az EL, még egy európai kupasorozat jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04304125-0820-4343-8279-699765ac7199","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországnak tetszik, hogy az Európai Parlament \"erős jelzést\" küldött, amellyel elítélte az uniós értékek \"rendszerszintű fenyegetettségét\" Magyarországon.","shortLead":"Franciaországnak tetszik, hogy az Európai Parlament \"erős jelzést\" küldött, amellyel elítélte az uniós értékek...","id":"20180912_franciaorszag_udvozli_azeuropai_parlament_donteset_a_sargentini_jelentesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04304125-0820-4343-8279-699765ac7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e909a7d2-033c-4ec8-94fd-f28a3f835bdb","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_franciaorszag_udvozli_azeuropai_parlament_donteset_a_sargentini_jelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:22","title":"Macronék megszólaltak: üdvözlik az EP-döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b6a416-0c39-4197-b9e4-c810fd19212a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi rekordot állított fel a foglalkoztatottság az Európai Unióban és az euróövezetben is – közölte az Eurostat.","shortLead":"Újabb történelmi rekordot állított fel a foglalkoztatottság az Európai Unióban és az euróövezetben is – közölte...","id":"20180911_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_europai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b6a416-0c39-4197-b9e4-c810fd19212a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be8152a-c882-4a5c-85ae-8e9abd3f2314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_europai","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:18","title":"Soha nem dolgozott még ennyire sok európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbb8804-0be3-466f-a7ed-f88273859716","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Pusztulás és tudatos pusztítás utáni állapot ez, de még nem a vég.\r

","shortLead":"Pusztulás és tudatos pusztítás utáni állapot ez, de még nem a vég.\r

","id":"20180912_Nagy_Ivan_Zsolt_Helyzet_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fbb8804-0be3-466f-a7ed-f88273859716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce37e239-68a2-4c77-95d1-5adbc67e1bba","keywords":null,"link":"/velemeny/20180912_Nagy_Ivan_Zsolt_Helyzet_van","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:05","title":"Nagy Iván Zsolt: Helyzet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]