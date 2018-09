Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47749762-3ba2-4645-96ff-8e821045433b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német BigRep nevű vállalkozás némi uniós támogatás és 3D-nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit még szándékosan sem lehet kilyukasztani.","shortLead":"A német BigRep nevű vállalkozás némi uniós támogatás és 3D-nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit...","id":"20180911_bicikligumi_abroncs_kerek_3d_nyomtatas_bigrep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47749762-3ba2-4645-96ff-8e821045433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd35dfcb-dc87-4716-84fd-4e713b7d63e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_bicikligumi_abroncs_kerek_3d_nyomtatas_bigrep","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:03","title":"Megcsinálták a biciklikereket, ami minden kerékpáros álma – sosem fog kilyukadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9b639-168b-4167-988d-410ed1c62258","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A már 40 országban sikeresen működő vezetéstechnikai programsorozatnak ismét lesz magyar rendezvénye, amelyen ezúttal a kerékpárosok és az autósok biztonságos „együttélése” áll majd a fókuszban.","shortLead":"A már 40 országban sikeresen működő vezetéstechnikai programsorozatnak ismét lesz magyar rendezvénye, amelyen ezúttal...","id":"fordmagyarorszag_20180911_Iden_is_ingyenesen_oktatja_a_Ford_a_frissjogsis_fiatalokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9b639-168b-4167-988d-410ed1c62258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97360f62-5d13-48c9-9ebe-278db91260ea","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20180911_Iden_is_ingyenesen_oktatja_a_Ford_a_frissjogsis_fiatalokat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:34","title":"Idén is ingyenesen oktatja a Ford a frissjogsis fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"16283355-f9ec-40b2-bb53-f197b9498cee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kadhafi fia állítja: Líbia finanszírozta Sarközy 2007-es elnökválasztási kampányát. A volt líbiai diktátor második fia, Szaif Al-Iszlam Kadhafi brit ügyvédei útján egy nyolcoldalas, kézzel írott levelet juttatott el a francia hatóságoknak, amelyek már hosszú évek óta nyomoznak a magyar származású exelnök homályos, Líbiával kapcsolatos pénzügyeiben.","shortLead":"Kadhafi fia állítja: Líbia finanszírozta Sarközy 2007-es elnökválasztási kampányát. A volt líbiai diktátor második fia...","id":"20180912_Ragalom_vagy_valosag_Raultek_a_csuszopenzzel_teli_borondre_hogy_be_lehessen_csukni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16283355-f9ec-40b2-bb53-f197b9498cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9ac80-150d-48f6-beae-4d812028ae5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Ragalom_vagy_valosag_Raultek_a_csuszopenzzel_teli_borondre_hogy_be_lehessen_csukni","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:53","title":"Rágalom vagy valóság? Ráültek a csúszópénzes bőröndre, hogy be lehessen csukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek halhat éhen, ha a nemzetközi szervezetek nem tesznek valamit a kiskorúak megmentése érdekében. ","shortLead":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek...","id":"20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a7ad30-f69f-4fe5-ab7d-64ae9f719e0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:56","title":"Félmillió gyerek halhat meg az idén a fegyverként használt éheztetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi Törvényszéken. Fellebbezésnek helye nincs, de úgy tudjuk, hogy a pert vesztett Papdi József nem hagyja annyiban az ügyet.","shortLead":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi...","id":"20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88b0c6f-d746-44f0-bae6-ba3e2c142d05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:58","title":"A bíróságon sem dőlt el, hogy ki felel a több ezer tonna veszélyes hulladékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c829f7-93ac-4d0c-8a69-e60f934c240e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beatles zenésze egy interjúban tárta fel a múlt eddig rejtett szeleteit.","shortLead":"A Beatles zenésze egy interjúban tárta fel a múlt eddig rejtett szeleteit.","id":"20180912_A_regi_szep_idokben_Paul_McCartney_es_John_Lennon_egyutt_maszturbalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c829f7-93ac-4d0c-8a69-e60f934c240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ad9e05-f2d6-47e2-8872-49d2bca51c37","keywords":null,"link":"/elet/20180912_A_regi_szep_idokben_Paul_McCartney_es_John_Lennon_egyutt_maszturbalt","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:37","title":"A régi szép időkben Paul McCartney és John Lennon együtt maszturbált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljön az ideje a búcsúnak is – írta ki Twitter-oldalára Judith Sargentini, aki nem jelölteti újra magát az Európai Parlament képviselőjének, így 2019 májusával megválik a strasbourgi testülettől.","shortLead":"Eljön az ideje a búcsúnak is – írta ki Twitter-oldalára Judith Sargentini, aki nem jelölteti újra magát az Európai...","id":"20180910_Sargentini_bejelentette_abbahagyja_tavozik_az_Europai_Parlamentbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3207791-42bf-4fe3-977a-565eef30760e","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Sargentini_bejelentette_abbahagyja_tavozik_az_Europai_Parlamentbol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:56","title":"Sargentini bejelentette: abbahagyja, távozik az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65dfea1f-3a48-46d9-b9df-cccbc399df76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint komoly lehetőségként tekint a kiterjesztett valóságra a Facebook, a közösségi oldal ugyanis több olyan játékot fejleszt, amelyek ezt a technológiát használják. Most két újabb ilyen kis programról hullt le a lepel, és valószínű, hogy a java csak ezután jön.","shortLead":"A jelek szerint komoly lehetőségként tekint a kiterjesztett valóságra a Facebook, a közösségi oldal ugyanis több olyan...","id":"20180911_facebook_messenger_kiterjesztett_valosag_kitten_craze_beachy_facebook_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65dfea1f-3a48-46d9-b9df-cccbc399df76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1564cf7c-3989-4c28-8265-aa0bbe9ec612","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_facebook_messenger_kiterjesztett_valosag_kitten_craze_beachy_facebook_jatek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:02","title":"Látványos kis újdonságok jönnek a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]