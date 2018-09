Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából fabatkát sem ér az MVM Magyar Villamos Művek által saját leányvállalatától, a svájci bejegyzésű MVM International AG-tól tavaly közel ötmilliárd forintért megvásárolt „központi termelésmegjelenítő és felügyeleti (ktm) rendszer” – állítják az ügyre közelről rálátók.","shortLead":"Nagyjából fabatkát sem ér az MVM Magyar Villamos Művek által saját leányvállalatától, a svájci bejegyzésű MVM...","id":"20180910_Milliardokkal_tobbet_fizethetett_az_MVM_egy_informatikai_rendszerert_Svajcba_vezetnek_a_szalak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b8e05-0d77-415d-9a77-5ff545f04c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Milliardokkal_tobbet_fizethetett_az_MVM_egy_informatikai_rendszerert_Svajcba_vezetnek_a_szalak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:34","title":"Milliárdokkal többet fizethetett az MVM egy informatikai rendszerért, Svájcba vezetnek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyen is nem nyerhet a Fidesz.","shortLead":"Két helyen is nem nyerhet a Fidesz.","id":"20180912_Harom_telepulesen_is_idokozi_valasztas_lesz_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5b127-7927-41ab-be9f-cdce38cfdb92","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Harom_telepulesen_is_idokozi_valasztas_lesz_vasarnap","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:45","title":"Három településen is időközi választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47749762-3ba2-4645-96ff-8e821045433b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német BigRep nevű vállalkozás némi uniós támogatás és 3D-nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit még szándékosan sem lehet kilyukasztani.","shortLead":"A német BigRep nevű vállalkozás némi uniós támogatás és 3D-nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit...","id":"20180911_bicikligumi_abroncs_kerek_3d_nyomtatas_bigrep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47749762-3ba2-4645-96ff-8e821045433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd35dfcb-dc87-4716-84fd-4e713b7d63e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_bicikligumi_abroncs_kerek_3d_nyomtatas_bigrep","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:03","title":"Megcsinálták a biciklikereket, ami minden kerékpáros álma – sosem fog kilyukadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","shortLead":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","id":"20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f167057-d9ae-4ffc-a8a2-6735e1ad849a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:25","title":"Ez a harc lesz a végső?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ffa68-2b93-4776-bab0-62034271ce10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel mondjuk nehéz is sunyin traffipaxozni. ","shortLead":"Ezzel mondjuk nehéz is sunyin traffipaxozni. ","id":"20180910_Dodge_Charger_SRT_Hellcat_pancelozott_rendorauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8ffa68-2b93-4776-bab0-62034271ce10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d916b97b-1639-471e-85ca-445f4a114891","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Dodge_Charger_SRT_Hellcat_pancelozott_rendorauto","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:40","title":"Nem nagyon lehet ennél brutálisabb rendőrautó az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","shortLead":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","id":"20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4a035e-9968-4a35-9385-851ce38dabb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:46","title":"A Sargentini-jelentés és Orbán miatt szakíthat egymással Salvini és az Öt Csillag Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a szélsőjobboldali Svéd Demokraták előretörése a vasárnapi svédországi parlamenti választás fő eseménye, hanem az, hogy a skandináv államban is folytatódott a hagyományos európai nagy pártok egyre látványosabbá váló térvesztése.","shortLead":"Nem a szélsőjobboldali Svéd Demokraták előretörése a vasárnapi svédországi parlamenti választás fő eseménye, hanem az...","id":"20180910_Igy_halnak_el_Europa_hagyomanyos_partjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfe7bf7-764c-466f-abed-9ae51a987450","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Igy_halnak_el_Europa_hagyomanyos_partjai","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:58","title":"Így halnak el Európa hagyományos pártjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókját is kitegyék az épületből. ","shortLead":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz...","id":"20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4440bfa8-5e36-4e29-88ba-5160f03d701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:56","title":"Garancsiék csinálnak szállodát a Hello Baby Bar épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]