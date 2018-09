Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közel öt évig dolgoztak együtt. ","shortLead":"Közel öt évig dolgoztak együtt. ","id":"20180913_Megvalik_edzojetol_Babos_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c5c13-157f-485a-83f1-f78cbd952f75","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Megvalik_edzojetol_Babos_Timea","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:58","title":"Megválik edzőjétől Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","shortLead":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","id":"20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab40d-daa0-444f-8b60-9873860d0955","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:40","title":"A gyerekek szeme láttára lőtte le volt férjét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","shortLead":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","id":"20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3322aa18-d1ae-4bf7-b59e-5c6e9fc15d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:21","title":"Megérkezett az új Renault Kadjar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bea766-648f-45b7-9e87-fc3004289bbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sólyom László legutóbb a CEU-törvényről mondta azt, hogy szerinte alkotmányellenes. A volt köztársasági elnök most az Alaptörvény keresztény Magyarországra vonatkozó passzusa ellen emelt szót.","shortLead":"Sólyom László legutóbb a CEU-törvényről mondta azt, hogy szerinte alkotmányellenes. A volt köztársasági elnök most...","id":"20180913_Nem_akarki_szallt_bele_a_kormany_foggalkorommel_vedett_keresztenydemokraciajaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bea766-648f-45b7-9e87-fc3004289bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5c2cab-798c-40c8-94dd-524faa1cf424","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Nem_akarki_szallt_bele_a_kormany_foggalkorommel_vedett_keresztenydemokraciajaba","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:46","title":"Nem akárki szállt bele a kormány foggal-körömmel védett kereszténydemokráciájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Végre készült egy lista, amelyben az EU első helyezettje Magyarország.","shortLead":"Végre készült egy lista, amelyben az EU első helyezettje Magyarország.","id":"20180912_Egy_kormany_sem_kolt_annyit_sportra_es_egyhazakra_mint_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf04006-7d3c-44e3-ae6d-c1bad874f721","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Egy_kormany_sem_kolt_annyit_sportra_es_egyhazakra_mint_a_magyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:59","title":"Egy kormány sem költ annyit sportra és egyházakra, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","shortLead":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","id":"20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e0f73c-02d5-4e4a-98ec-3e2bd7ed81b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:50","title":"Megemelik a Balaton nyári vízszintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek több oka is van.","shortLead":"Ennek több oka is van.","id":"20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c980d-4a56-4747-b2d5-5575baf028fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:24","title":"Évente 27 ezer bolt és vendéglő megy csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MÁV-HÉV Zrt. élén személycsere várható, az egykori HÖK-ös a mostani vezért, Pál Lászlót válthatja.","shortLead":"A MÁV-HÉV Zrt. élén személycsere várható, az egykori HÖK-ös a mostani vezért, Pál Lászlót válthatja.","id":"20180911_Volt_BMEs_HOKelnok_kerul_a_HEVek_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c970bd-b66e-45f9-9c6e-86959abe2720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Volt_BMEs_HOKelnok_kerul_a_HEVek_elere","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:05","title":"Volt BME-s HÖK-elnök kerülhet a HÉV-ek élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]