Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer szerint a baloldal nem oktathatja ki Magyarországot demokráciából. ","shortLead":"Szájer szerint a baloldal nem oktathatja ki Magyarországot demokráciából. ","id":"20180911_Video_Kommunistazva_intezett_kirohanast_az_EPben_Szajer_Orbant_vedve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5f6e56-3dd9-40ae-a731-f11afb4f034a","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Video_Kommunistazva_intezett_kirohanast_az_EPben_Szajer_Orbant_vedve","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:40","title":"Videó: Kommunistázva intézett kirohanást az EP-ben Szájer Orbánt védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. Egy friss jelentés szerint az elkövetők már hónapokkal korábban belepiszkáltak a cég rendszerébe, majd sokáig csak türelmesen vártak.","shortLead":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. Egy friss jelentés...","id":"20180912_british_airways_hackertamadas_bankkartya_adat_malware_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397f0669-56c1-4fd0-8a3b-c8cc842577b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_british_airways_hackertamadas_bankkartya_adat_malware_hacker","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:03","title":"Íme a magyarázat: így lopták el 380 000 British Airways-utas bankkártyaadatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros ütközött egy autóval. ","shortLead":"Egy motoros ütközött egy autóval. ","id":"20180913_Baleset_volt_az_Erzsebet_hidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cc93cd-8f6c-4dbc-864e-e1be33c2bcd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Baleset_volt_az_Erzsebet_hidon","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:24","title":"Halálos baleset volt az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0545aac-98a8-484c-b8a8-a537d10081ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele a 2008 és 2012 közötti mennyiségnek. 2017-ben egy magánszemély 7 százalékkal drágábban tudott építkezni, mint egy évvel korábban, a vállalkozások pedig 3,5 százalékkal dolgoztak magasabb áron.","shortLead":"Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele...","id":"20180913_Ezert_dragulnak_az_uj_lakasok__kinek_mennyibe_kerul_megepiteni_egy_negyzetmetert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0545aac-98a8-484c-b8a8-a537d10081ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8325ae-d467-48f6-82c0-c70180cfd722","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Ezert_dragulnak_az_uj_lakasok__kinek_mennyibe_kerul_megepiteni_egy_negyzetmetert","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:02","title":"Ezért drágulnak az új lakások – kinek mennyibe kerül megépíteni egy négyzetmétert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somlószőlősön történt a baleset.","shortLead":"Somlószőlősön történt a baleset.","id":"20180912_mentohelikopter_sietett_a_mustgazmergezes_aldozatahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d82edb-d834-4bfc-9acf-0f97b078242f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_mentohelikopter_sietett_a_mustgazmergezes_aldozatahoz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:14","title":"Mentőhelikopter sietett a mustgázmérgezés áldozatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, csupán egy órán át, és egy embernek csak egyet, de hát az is valami!","shortLead":"Igaz, csupán egy órán át, és egy embernek csak egyet, de hát az is valami!","id":"20180913_Meg_hogy_nincs_ingyenebed_egy_heten_at_ingyen_osztogatja_a_pizzakat_egy_ausztral_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb26ff24-7272-4ca4-b07f-5cc298a0356e","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Meg_hogy_nincs_ingyenebed_egy_heten_at_ingyen_osztogatja_a_pizzakat_egy_ausztral_etterem","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:32","title":"Még hogy nincs ingyenebéd: egy héten át osztogatja a pizzákat egy ausztrál étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a37ab0c-1a8b-42a7-b5f3-f1d8c297153d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűbb aerodinamikai szettel és nagyobb felnikkel jönnek az új Forma–1-es járgányok.","shortLead":"Egyszerűbb aerodinamikai szettel és nagyobb felnikkel jönnek az új Forma–1-es járgányok.","id":"20180913_kiszivargott_foto_ilyenek_lehetnek_a_teljesen_uj_f1autok_2021tol_ross_brawn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a37ab0c-1a8b-42a7-b5f3-f1d8c297153d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a707fad-71a2-47b2-afbc-f6371b7318c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_kiszivargott_foto_ilyenek_lehetnek_a_teljesen_uj_f1autok_2021tol_ross_brawn","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:21","title":"Kiszivárgott fotó: ilyenek lehetnek a teljesen új F1-autók 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár dupla annyit lehet alkudni, mint tavaly, a régi, akár 10 százalékhoz is közelítő alku már teljesen a múlt homályába vész.","shortLead":"Bár dupla annyit lehet alkudni, mint tavaly, a régi, akár 10 százalékhoz is közelítő alku már teljesen a múlt homályába...","id":"20180913_Tobbet_lehet_alkudni_a_budai_lakasokbol_de_ne_gondoljon_nagy_szamra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ab6580-acff-407e-ba50-dd97cb1f3a2b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Tobbet_lehet_alkudni_a_budai_lakasokbol_de_ne_gondoljon_nagy_szamra","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:11","title":"Többet lehet alkudni a budai lakásokból, de ne gondoljon nagy számra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]