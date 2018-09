Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, csupán egy órán át, és egy embernek csak egyet, de hát az is valami!","shortLead":"Igaz, csupán egy órán át, és egy embernek csak egyet, de hát az is valami!","id":"20180913_Meg_hogy_nincs_ingyenebed_egy_heten_at_ingyen_osztogatja_a_pizzakat_egy_ausztral_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb26ff24-7272-4ca4-b07f-5cc298a0356e","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Meg_hogy_nincs_ingyenebed_egy_heten_at_ingyen_osztogatja_a_pizzakat_egy_ausztral_etterem","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:32","title":"Még hogy nincs ingyenebéd: egy héten át osztogatja a pizzákat egy ausztrál étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyeseket alacsonyabb bérekkel, másokat pedig munkanélküliséggel riogattak, ezért vállalják ismét a túlmunkaszerződést.","shortLead":"Egyeseket alacsonyabb bérekkel, másokat pedig munkanélküliséggel riogattak, ezért vállalják ismét a túlmunkaszerződést.","id":"20180912_Visszalepett_tobb_orvos_is_a_Honvedkorhazban_azok_kozul_akik_korabban_felmondtak_tulmunkaszerzodesuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7eff8-c200-44a8-b596-b08b11279126","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Visszalepett_tobb_orvos_is_a_Honvedkorhazban_azok_kozul_akik_korabban_felmondtak_tulmunkaszerzodesuket","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:04","title":"Több orvos ismét vállal túlmunkát, enyhülhet a nyomás a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c71eea-385e-4d06-a504-010f16b53b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:29","title":"Így hangzik az Aerosmith gigaslágere játékhangszerekkel előadva (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szeretné, ha már az idén lépnének a tagországok a jelentése elfogadása után.","shortLead":"A képviselő szeretné, ha már az idén lépnének a tagországok a jelentése elfogadása után.","id":"20180912_Sargentini_nincs_semmi_bajom_Magyarorszaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7571b431-bba5-4248-9513-4826a2bfc2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Sargentini_nincs_semmi_bajom_Magyarorszaggal","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:49","title":"Sargentini: nincs semmi bajom Magyarországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","shortLead":"Mick Schumacher Daniel Ricciardo távozása után került fel az esélyesek listájára.","id":"20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483433d5-083b-4187-9dad-af11c7d25a93","keywords":null,"link":"/sport/20180912_A_Red_Bullal_kerulhet_be_a_Forma1be_Schumacher_fia","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:17","title":"A Red Bullal kerülhet be a Forma–1-be Schumacher fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963da72-c056-45a1-bcf6-66916992602b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Csorna központjában most megcsodálhat egyet.","shortLead":"Csorna központjában most megcsodálhat egyet.","id":"20180913_Fogadjunk_hogy_nem_latott_meg_ekkora_Rubikkockat__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963da72-c056-45a1-bcf6-66916992602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5ac690-de4d-4e22-acc4-47d14bb42479","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Fogadjunk_hogy_nem_latott_meg_ekkora_Rubikkockat__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:11","title":"Fogadjunk, hogy nem látott még ekkora Rubik-kockát! – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160df143-52d2-4877-826c-f2fc4785e206","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Marabu_FekNyuz_Sargentiniketharmad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160df143-52d2-4877-826c-f2fc4785e206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dba8066-7383-403d-9d5c-1f09f0e536da","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Marabu_FekNyuz_Sargentiniketharmad","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:10","title":"Marabu FékNyúz: Sargentini-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését súrolják, ami miatt több év börtönt is kaphat a felelős. ","shortLead":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás...","id":"20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1c087-b1b3-4557-8cf0-e93b8d73af89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:06","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: börtön is lehet a vége a tetemek „elvermelésének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]