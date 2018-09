A vasárnapi választások győztesének nevezte pártját a Svéd Demokraták (SD) elnöke, Jimmy Akesson, aki szerint nagy ráhatásuk lesz a következő hetek, hónapok történéseire. Ön azonban, a párt volt szóvivője és parlamenti képviselője, azt írta a Facebookon, „tragédiának és ébresztő hívásnak” tartja az eredményt. Miért?

Egyetértek Jimmy Akessonnal, a 17,6 százalékkal az eddigi legjobb eredményünket értük el. Mégis csalódott vagyok, mert nemcsak mi, de a bal- és a jobboldalon is 20 százalék feletti eredményre számítottak, tekintve, mekkora károkat okozott országunkban a szinte kontrollálatlan bevándorlási politika. Attól félek, nem fog változni az, hogy a nagy pártok nem vonják le ebből a megfelelő következtetéseket.

Mire gondol?

Hosszú távon súlyos problémának látom a demográfiai változásokat. Csak az elmúlt két évben 250 ezer új bevándorló érkezett Svédországba, amelynek következtében hihetetlenül megnőtt a bűnözés. A többi párt is pontosan tisztában van azzal, mekkora gondot jelent ez, mégis, a baloldal például profitál abból, hogy a bevándorlókörzetekben a többség rá szavaz.

Hogyan lehet az SD-nek ráhatása a közeljövő történéseire?

Ezt most még nehéz megmondani, de ha támogatnánk is kívülről egy konzervatív-liberális kormányt, annak megkérnénk az árát a migrációval, bűnözéssel szembeni fellépés terén.

Mi volt az ön számára a választás fő tétje? A legtöbb megfigyelő a migráció kérdéskörére fókuszált, de olyat is olvastunk, hogy az egész svéd jóléti állam jövője a tét.

Sok svéd úgy érzi, hogy ez egy korszak végét és egy új korszak kezdetét is jelentheti annyiban, hogy már nem csak két hagyományos blokk van, a baloldali és a konzervatív-liberális, önmagában egyik sem fog tudni kormányt alakítani. Számomra, mint említettem, a demográfia a kulcskérdés: megoldást kell találnunk a svéd népesség számának csökkenésére, anélkül hogy nagy számban befogadnánk további, nem svéd menekülteket. A bevándorlás közvetlen kihatásaként, eurómilliárdokban mérhető gondot jelent a jóléti rendszer túlterhelése és a növekvő bűnözés is.

Honnan lehet biztosan tudni, hogy Malmö és más nagyvárosok növekvő bűnözése egyértelműen a bevándorlókhoz köthető? A rendőrség is elismerte ugyan, hogy sok a no-go zóna, valóban történtek lövöldözések és leszámolások a különböző külföldi gangek között, de a hivatalok nem közölhetik az elkövetők etnikai hátterét.

A svéd statisztikai hivatal már 1995-ben és 2005-ben is megállapította, hogy a bűnelkövetők között túlreprezentáltak a nem európai migránsok. Néhány hete egy tévériportban megkérdezték a statisztikai hivatalt, miért nincs új tanulmány, mire ők azt válaszolták: nem látják okát, hogy ilyet készítsenek, mert semmi sem változott. De el lehet menni bármely bíróságra: a súlyos bűnügyek tárgyalásainak kifüggesztett papírjain alig fordulnak elő svéd nevek.

"Számomra a demográfia a kulcskérdés" © Reviczky Zsolt

Mi a helyzet a megerőszakolások növekvő számával? Hivatalosan az a válasz ilyenkor, hogy ennek technikai oka van, a statisztika összeállítási módja, a svéd Bűnmegelőzési Tanács (BRA) pedig arra hivatkozott, hogy kiterjesztették a megerőszakolás törvényi definícióját.

Valóban, amikor kiterjesztették a tényállás definícióját, hirtelen megugrott az ilyen cselekmények száma. Csakhogy a trend azóta is folytatódik, úgyhogy ez nem magyarázat, csak arra jó, hogy elkerüljék a témát. Ha pedig megnézzük ugyanennek a hivatalnak a szexuális támadásokról szóló többi adatát, egyértelmű, hogy a nem európaiak teljesen felülreprezentáltak.

Az SD azzal kampányolt, hogy ellenzi a korlátlan migrációt. Ez azonban a többi párt számára is evidens volt, egyik sem mondta, hogy helló menekültek, gyertek nyugodtan Svédországba!

Igen, mert rájöttek, hogy ez ma már nem nyerő retorika. A valóságban azonban csak tavaly 135 ezer új menekült jött az országba, ez azért nem kis szám egy tízmilliós országban. De őszinte leszek: sem a Svéd Demokraták, sem bármely új kormány nem fogja tudni itt és most megoldani a bűnözés kérdését, ez csak hosszú távon kezelhető. Azt az utat lehet követni, amit az emberek el is várnak, hogy tovább szigorítsák a bandafőnökökre kiszabható büntetéseket.

Ön személy szerint hisz pártja megoldási javaslatában, a zéró migrációban?

Nyilván nem teljes migrációs stopról van szó, csak az olyan beáramlás leállításáról, amit eddig láthattunk. Tömegével jöttek be megfelelő személyes iratok nélküli illegális migránsok, csak azért, hogy itt jobb életük legyen.

De hát ha csak az illegális menekülteket akarják kizárni, arra van egy remek partnerük: az Európai Unió, amely szintén harcol az illegális migráció ellen.

Nem, a kvótarendszer például azoknak a szétosztását jelenti, akik beadták ugyan a menedékkérelmüket, de illegálisan jöttek Európába. Nem támogatom ezt az elképzelést, mert ezeknek a menekülteknek pénzük van ugyan, hiszen valahogy eljutottak idáig, de megfelelő irataik sokszor nincsenek, nem ismerjük a történetüket. Sokaknak elege van abból Svédországban, hogy az elmúlt években az egekig szöktek a menekültekre, az integrációra fordított kiadások.

Nemrég felbukkant egy másik, önöktől is jobbra álló radikális párt, az Alternatíva Svédországért (AfS), amely természetesen a hasonló nevű német pártra utal. A parlamentbe most nem jutottak be, de riválisaik lehetnek később?

Már most is riválisaink voltak valahol. Svédországban mindeddig a jobboldalon is konszenzus övezte a modern jóléti rendszert, a mi pártunk is a szociáldemokrata örökséget viszi tovább, ha úgy tetszik, az SD konzervatív-nacionalista módon szociáldemokrata. Az AfS viszont gazdaságilag is klasszikus jobboldali, bizniszbarát, kis államot és egykulcsos adót hirdető vonalat visz. Programja egyébként nagyon hasonlít arra, amit a Fidesz képvisel. Migrációügyben is sokkal keményebbek nálunk.

A Svéd Demokraták most népszavazást akarnak kiírni az ország EU-tagságáról. Egyetért ezzel?

Igen és nem.

Miért?

Mielőtt a pártom ilyen nagyra nőtt volna, az volt az álláspontja, hogy ki kell lépnünk az EU-ból és kész. Most azonban gondolnunk kell azokra a konzervatív szavazókra is, akiknek nincs ilyen negatív véleményük az unióról. Pragmatikusabb álláspontot kell elfoglalnunk, az emberekre kell bíznunk a döntést. Pláne, hogy amióta itt élek, azt látom, hogy az én politikai oldalam egyre befolyásosabb, így van remény arra, hogy belülről átalakíthatjuk az EU-t.

Kik lehetnek a lehetséges partnerek ebben? Le Pen, Wilders, Salvini?

Az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) EP-csoportjának pártjai, beleértve a torykat is, hiszen egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy a britek valóban kilépnek az unióból. Úgyhogy az olasz és az osztrák kormánypártok, a német CSU és az AfD jöhet szóba, de a néppárti csoportban lehetnek liberálisabb pártok, amelyek hallgatagok voltak mostanáig, de most jobbra fordulhatnak.

És nyilván a Fideszre is számít.

Persze.

Steve Bannon, Trump volt főtanácsadója új alapítványával Európában akarja összefogni a jobboldali, bevándorlásellenes pártokat a jövő évi EP-választások előtt, Matteo Salvini olasz belügyminiszter már csatlakozott is a projekthez. Mit gondol erről a tervről? Bannon mégiscsak az amerikai alt-right képviselője.

"Most a másodgenerációs migránsok jelentenek veszélyt" © Reviczky Zsolt

Ez nem így van. Ráadásul az alt-rightot sokan félreértelmezik, ráadásul a legtöbben már nem is használják magukra nézve ezt a címkét, amióta egy kisszámú, nagyon szélsőséges csoportosulás is így nevezte magát.

A Robert Spencer-féle nácikra gondol.

Igen. Bannonnak semmi köze ezekhez a radikálisokhoz. Ő a nemzetet kulturális és főként civilizációs, nem pedig etnikai szempontból határozza meg. Az biztos, hogy nehéz dolga lesz az EU-ban, főleg az elején, hiszen az EU nemzetállami érdekek mentén tagolódik, nem úgy, mint az Egyesült Államok. De a koncepciója érdekes és működhet is, hiszen nem új európai pártot akar alapítani, hanem új kutatási és kommunikációs központot akar létrehozni az európai populista és jobboldali erők számára.

Ön, a Svéd Demokraták volt szóvivője és parlamenti képviselője, hosszú évek óta itt él Magyarországon, ingatlanokkal kereskedik, magyar a felesége is. Mi vonzotta ennyire ide?

Még mielőtt ideköltöztem, többször jártam itt, mindig otthon éreztem magam, holott semmilyen magyar hátterem, kötődésem nincs. Budapest valahogy a régi, hagyományos és az új, modern Európa keveréke a számomra, az épületek, az egész atmoszféra.

Magyar tényfeltáró portálok arról cikkeztek egy időben, hogy a Budapesten élő svéd jobboldali kör egyfajta hálózatot alkot: két volt SD-politikus, Patrik Brinkmann és Kent Ekeroth, ön, valamint az alt-rightos Daniel Friberg. Csak bizniszelnek, vagy politikai terveik is vannak?

Ekeroth a barátom, vele szoktam találkozni, a többiekkel nem.

Három éve úgy nyilatkozott a Demokratának, hogy itt azért érzi szabadnak magát, mert Magyarország „egész Európa számára az egészséges gondolkodás példája (…) Itt őszintén lehet beszélni az európai és nemzeti sorskérdésekről, nincs olyan diktatórikus baloldali szellemi terror, mint Svédországban.” Ez azért elég meghökkentő kijelentés volt.

Azóta annyiban változott a helyzet, hogy amikor én képviselő voltam, nagyon erős és szervezett volt a szélsőbal Svédországban, nagyon agresszívek is voltak, előfordult, hogy engem is késekkel üldöztek az utcán. Ez szerencsére elmúlt, de most a másodgenerációs migránsok jelentenek veszélyt. Néhány napja szomáliaiak egy csoportja verte meg két párttársamat. Budapest ezzel szemben nagyon biztonságos város, sok svéd nő örül annak, hogy itt este nyugodtan lehet sétálni az utcán.

És a politikai helyzet, az orbáni Magyarország? Az világos, hogy ön a miniszterelnök híve, de azt azért látja, miért bírálják itthon és egész Európában – konzervatívok is – az illiberális demokráciát, a jogállam lebontását, a kultúrharcot?

Őszintén szólva nem igazán. Én is híve vagyok az illiberális államnak. Úgy látom ugyanis, hogy a liberális demokrácia, ahogy az a nyugati országokban megvalósult, nem működik. Ezekben az országokban csökken a lakosság száma, és szinte minden szempontból elvesztik befolyásukat. Magyarország sok szempontból még liberálisabb is, mint Svédország, nálunk például nincs alkotmánybíróság, a bíróságok pedig sokszor teljesen átpolitizáltak. Másik példa: nálunk a magánmédia is kap állami támogatást, úgy, hogy az ezt irányító testületben pártpolitikusok dönthetik el, melyik média mennyi pénzt kap.

De amikor a liberális demokráciát bírálom, nem a független igazságszolgáltatással vagy független jegybankkal van bajom, hanem az olyan értékekkel, mint a nyitottság és a befogadás, amelyek a gyakorlatban nyitott határokat, a hagyományos normák relativizálását, egy radikálisan baloldali kultúrát eredményeznek.

Hogyan látja a mindent elárasztó kormányközeli korrupciót és nepotizmust, ami szintén téma Európában és a nemzetközi sajtóban?

Ha az összes korrupciós vád igaz volna, biztos egyetértenék ezekkel a kritikákkal, de ezeknek soha nem láttam bizonyítékait, vagy legalábbis ezeket az ügyeket nem látom rosszabbnak, mint amik Svédországban is előfordulnak.

Komolyan?

Igen. Nemrég megépült egy új kórház Stockholmban úgy, hogy nagyjából 200 milliárd forintra szálltak el a költségei. És senki nem használja a korrupció szót, mert nálunk ugye nem lehetnek korrupt politikusok, csak „rossz üzlet” volt, vagy „sajnos, a haverja nyert”. Persze, minden országban van korrupció, Magyarországon is. De nem akarok csatlakozni a kórushoz addig, amíg nem látom a bizonyítékokat.