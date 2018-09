Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevés és megfizethetetlen a tűzifa.","shortLead":"Kevés és megfizethetetlen a tűzifa.","id":"20180911_Faval_fut_Ennek_a_hirnek_nem_fog_orulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc975d2d-1da3-4ae8-adf6-5815b34f0674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Faval_fut_Ennek_a_hirnek_nem_fog_orulni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:12","title":"Fával fűt? Ennek a hírnek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","shortLead":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","id":"20180911_nissan_pulsar_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce84b3e5-138a-48e2-baf0-abac83a9f516","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_nissan_pulsar_vege","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:44","title":"Elég hamar kiégett a Nissan Pulsar, négy év után beszüntették a gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyeseket alacsonyabb bérekkel, másokat pedig munkanélküliséggel riogattak, ezért vállalják ismét a túlmunkaszerződést.","shortLead":"Egyeseket alacsonyabb bérekkel, másokat pedig munkanélküliséggel riogattak, ezért vállalják ismét a túlmunkaszerződést.","id":"20180912_Visszalepett_tobb_orvos_is_a_Honvedkorhazban_azok_kozul_akik_korabban_felmondtak_tulmunkaszerzodesuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7eff8-c200-44a8-b596-b08b11279126","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Visszalepett_tobb_orvos_is_a_Honvedkorhazban_azok_kozul_akik_korabban_felmondtak_tulmunkaszerzodesuket","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:04","title":"Több orvos ismét vállal túlmunkát, enyhülhet a nyomás a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négymilliárd euró beruházási értékű fejlesztést mutatnak be a magyarok Európa legnagyobb ingatlanos kiállításán, Münchenben.","shortLead":"Négymilliárd euró beruházási értékű fejlesztést mutatnak be a magyarok Európa legnagyobb ingatlanos kiállításán...","id":"20180911_Szetepitik_Budapestet_talan_lesz_ujabb_magashaz_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016d5486-a2d9-44ca-bfda-f9a795d72d52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Szetepitik_Budapestet_talan_lesz_ujabb_magashaz_is","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:37","title":"Szétépítik Budapestet, talán lesz újabb magasház is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","shortLead":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","id":"20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab40d-daa0-444f-8b60-9873860d0955","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:40","title":"A gyerekek szeme láttára lőtte le volt férjét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem függesztették fel a Fidesz európai néppárti tagságát, a szerdai szavazáshoz pedig nem adnak utasítást, de Manfred Weber maga igennel fog szavazni a jelentésre. ","shortLead":"Nem függesztették fel a Fidesz európai néppárti tagságát, a szerdai szavazáshoz pedig nem adnak utasítást, de Manfred...","id":"20180911_Sargentinijelentes_A_Neppart_nem_ad_utasitast_a_szavazashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb02b7a-3a08-4fd4-9a4f-e0437e7a97fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Sargentinijelentes_A_Neppart_nem_ad_utasitast_a_szavazashoz","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:49","title":"Sargentini-jelentés: A Néppárt nem ad utasítást a szavazáshoz, de Weber megszavazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","shortLead":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","id":"20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb3ffa9-de1d-489b-a129-0033762e59e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Török Gábor: Ha meglesz a kétharmad, Orbánék nem maradhatnak a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]