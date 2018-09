Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78226723-19cd-4e8e-80f7-1ce231e45dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Marcus Engmannek hat évébe került, hogy a lapraszerelt bútorokat gyártó céget a világ legbefolyásosabb dizájnvállalatává alakítsa. Engman szeptember elején mondott le posztjáról, azóta most először adott interjút.","shortLead":"Marcus Engmannek hat évébe került, hogy a lapraszerelt bútorokat gyártó céget a világ legbefolyásosabb...","id":"20180914_Lemondott_az_IKEA_vezeto_tervezoje_de_elobb_elarulta_a_vallalat_titkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78226723-19cd-4e8e-80f7-1ce231e45dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cec13a-7059-4783-99c4-b8a452728731","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Lemondott_az_IKEA_vezeto_tervezoje_de_elobb_elarulta_a_vallalat_titkat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Lemondott az IKEA vezető tervezője, de előbb elárulta a vállalat titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e0fe63-2d41-4780-8a90-5c7a4ee84ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Andrássy úti villák és paloták iránt az utóbbi években egyre élénkült az érdeklődés, és mára szinte mindenki bevásárolta magát oda, akinek a NER-ben szava van.","shortLead":"Az Andrássy úti villák és paloták iránt az utóbbi években egyre élénkült az érdeklődés, és mára szinte mindenki...","id":"20180913_Bekebelezte_a_NER_az_Andrassy_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e0fe63-2d41-4780-8a90-5c7a4ee84ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1addcb61-38da-49e8-b203-c6f7d259a8fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Bekebelezte_a_NER_az_Andrassy_utat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:01","title":"Bekebelezte a NER az Andrássy utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4e8a0a-54f4-4ed8-860b-0d17d66ff5d7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"Már nem Simicska Lajos régi embere, Tóth Marianna annak a cégnek a vezérigazgatója, amely az Index hírportált tulajdonló alapítvány mögött áll. A részvénytársaság első számú vezetője Spéder Zoltán egyik bizalmi embere, a CEMP Sales House vezetője, Ziegler Gábor lett. Állítólag ez a „simicskátlanítás” egyik lépése lehet, de kérdés, mi volt ennek az ára – és ezt ki fizette.","shortLead":"Már nem Simicska Lajos régi embere, Tóth Marianna annak a cégnek a vezérigazgatója, amely az Index hírportált...","id":"20180913_Mar_nem_Simicska_embere_vezeti_az_Index_mogott_allo_rejtelyes_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de4e8a0a-54f4-4ed8-860b-0d17d66ff5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979f8bf-0d57-42dc-96cb-4d8a91cca311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Mar_nem_Simicska_embere_vezeti_az_Index_mogott_allo_rejtelyes_ceget","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:40","title":"Már nem Simicska embere vezeti az Index mögött álló rejtélyes céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baljós képsorok vezetik fel a befejező évadot. ","shortLead":"Baljós képsorok vezetik fel a befejező évadot. ","id":"20180914_Aranyelet_harmadik_evad_Miklos_csalad_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3dc894-b958-4266-a9ec-1aa8ad3c94a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Aranyelet_harmadik_evad_Miklos_csalad_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:12","title":"Megállíthatatlanul robog a vég felé a Miklósi család – új előzetes jött az Aranyélethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő hivatalosan is elismeri, hogy az algériai háború idején a francia hadsereg katonái megkínozták, majd meggyilkolták az ismert ellenállót, Maurice Audint – jelentették be Párizsban. Macron már korábban is beszélt az 1950-es években Algériában elkövetett francia háborús bűncselekményekről. ","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő hivatalosan is elismeri, hogy az algériai háború idején a francia hadsereg katonái...","id":"20180913_Macron__a_franciak_kinoztak_az_algeriaiakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3028dd-cc5a-4ab2-86a8-e793c7333745","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Macron__a_franciak_kinoztak_az_algeriaiakat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:15","title":"Macron – a franciák kínozták az algériaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Raskó György volt MDF-es politikus, egykori agrárállamtitkár a Facebookon fotókkal illusztrálta, milyen házakat látnának szívesen vidéken a falurehabilitációs program keretében. A házakba olyanokat várnak majd, akik \" akarnak, képesek, tudnak vállalkozni\" – és hitelképesek. ","shortLead":"Raskó György volt MDF-es politikus, egykori agrárállamtitkár a Facebookon fotókkal illusztrálta, milyen házakat...","id":"20180913_Tobb_szazezer_Kadarkockat_dozerolnanak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97537d29-d162-4146-a59e-3077d97c3cde","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Tobb_szazezer_Kadarkockat_dozerolnanak_le","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:31","title":"Több százezer Kádár-kockát dózerolnának le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ötezer forintnál kevesebb pénzzel tartozókkal nem kezd levelezni az adóhivatal, a nagyobb adósok nem ússzák meg.","shortLead":"Az ötezer forintnál kevesebb pénzzel tartozókkal nem kezd levelezni az adóhivatal, a nagyobb adósok nem ússzák meg.","id":"20180914_Kevesebb_adot_fizetett_mint_amennyit_kell_Nemsokara_megkeresi_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80157413-7463-449e-8265-6bc5376c0378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Kevesebb_adot_fizetett_mint_amennyit_kell_Nemsokara_megkeresi_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:29","title":"Kevesebb adót fizetett, mint amennyit kell? Nemsokára megkeresi a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]