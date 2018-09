Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","id":"20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb01899-ead2-4c98-941d-2cc6ae79adb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:01","title":"Autóútra futott, majd árokban állt meg egy kisrepülőgép Budakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d4e17-56a4-4166-9ac6-cad914491fd3","c_author":"Seres László","category":"vilag","description":"Miért lesz \"illiberális\" egy svéd? Hogy vetíti rá a menekültválságra a bűnözési statisztikákat? Mit gondol a svédországi és a magyarországi korrupcióról? Kikkel kötne európai koalíciót, és hogy lett uniótagadóból mégis EU-párti? Erik Almqvist, a Svéd Demokraták volt képviselője, szóvivője Budapesten él, mi pedig a hétvégi svédországi választások után próbáltuk vele beszélgetve kideríteni, miért nyerhetnek teret egy hagyományosan nyitott társadalomban bevándorlásellenes nézetek. ","shortLead":"Miért lesz \"illiberális\" egy svéd? Hogy vetíti rá a menekültválságra a bűnözési statisztikákat? Mit gondol...","id":"20180913_erik_almqvist_illiberalizmus_sved_demokratak_svedorszag_orban_viktor_bevandorlas_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972d4e17-56a4-4166-9ac6-cad914491fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb15f01-1b0e-48c0-8d73-22c8e7b32be3","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_erik_almqvist_illiberalizmus_sved_demokratak_svedorszag_orban_viktor_bevandorlas_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:45","title":"Mitől érzi jól magát egy svéd illiberális Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt főpolgármester megválna a szamizdatgyűjteményétől.","shortLead":"A volt főpolgármester megválna a szamizdatgyűjteményétől.","id":"20180913_Demszky_Gabor_kulfoldre_megy_de_elotte_meg_eladna_valami_fontosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6473f252-3d84-46b1-a770-3ca9e1aa3624","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Demszky_Gabor_kulfoldre_megy_de_elotte_meg_eladna_valami_fontosat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:07","title":"Demszky Gábor külföldre megy, de előtte még eladna valami fontosat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b925aa17-37df-476f-b50e-588b31210c2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lang Györgyit is belekeverték a történetbe, ami egy koraszülöttosztály támogatásáról szól.","shortLead":"Lang Györgyit is belekeverték a történetbe, ami egy koraszülöttosztály támogatásáról szól.","id":"20180913_kulka_janos_visszaeles_lajkvadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b925aa17-37df-476f-b50e-588b31210c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b794fc77-561a-4e18-9772-df3bac82c2c3","keywords":null,"link":"/elet/20180913_kulka_janos_visszaeles_lajkvadaszat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:40","title":"Kulka János nevével él vissza egy lájkvadász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bf366e-aa9a-410e-a1ec-95ab99fe5267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint minden jogellenesen történt, pedig másodfokon találtak hiányosságokat az intézkedés ügyében.","shortLead":"A rendőrség szerint minden jogellenesen történt, pedig másodfokon találtak hiányosságokat az intézkedés ügyében.","id":"20180913_nemutatott_a_rendoroknek_hetekre_bezartak_a_pszichiatriara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bf366e-aa9a-410e-a1ec-95ab99fe5267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbd2955-0b3f-457a-a30d-bc1ab430c58a","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_nemutatott_a_rendoroknek_hetekre_bezartak_a_pszichiatriara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:03","title":"Bemutatott a rendőröknek, hetekre bezárták a pszichiátriára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08dd046-ec14-4a61-ad77-692d5ec990f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatal egy kürtőskalácsos pavilonba tört be, keresik őket a rendőrök.","shortLead":"Két fiatal egy kürtőskalácsos pavilonba tört be, keresik őket a rendőrök.","id":"20180914_foton_a_pillanat_amikor_a_betorok_rajottek_lebuktak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d08dd046-ec14-4a61-ad77-692d5ec990f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ae3783-743a-443c-afb3-2c89c2b24a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_foton_a_pillanat_amikor_a_betorok_rajottek_lebuktak","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:50","title":"Fotón a pillanat, amikor a betörők rájöttek: lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire az amerikaiak. Azért a húsiparnak így sincs miért félnie.","shortLead":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire...","id":"20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cab93e-5897-4168-8b8c-bc0228a4a297","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Ezermilliárd forintos üzlet lett hús nélküli ételekre cserélni a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b368ece5-5dfc-462b-9164-6a860ad2b619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti lakhelyéről.","shortLead":"A 34 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti lakhelyéről.","id":"20180913_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg_sheffield_maximilan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b368ece5-5dfc-462b-9164-6a860ad2b619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3cda10-bef5-47fc-babf-e47653516e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg_sheffield_maximilan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:55","title":"Szökött foglyot keres a rendőrség, Sheffield Maximilán lépett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]