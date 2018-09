Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A győri Intersparban található Liu's Cooking éttermében \"dolgozó\" robot angolul beszél, mindig mosolyog, tudja, hova kell kivinni az ételt, de az elé tett székekben sem botlik meg.","shortLead":"A győri Intersparban található Liu's Cooking éttermében \"dolgozó\" robot angolul beszél, mindig mosolyog, tudja, hova...","id":"20180912_Robotpincer_viszi_ki_az_etelt_egy_gyori_kinaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808b187-3a86-412f-ab20-fb447180f7c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Robotpincer_viszi_ki_az_etelt_egy_gyori_kinaiban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:48","title":"Robotpincér viszi ki az ételt egy győri kínaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5073b51-1070-4639-81f9-fda9608ef405","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Hoppal_Peter_szerint_akinek_nincs_gyereke_annak_nem_szamit_a_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5073b51-1070-4639-81f9-fda9608ef405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5848be49-9c96-40b3-8e4d-c8b922316bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Hoppal_Peter_szerint_akinek_nincs_gyereke_annak_nem_szamit_a_haza","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:12","title":"Hoppál Péter szerint akinek nincs gyereke, annak nem számít a haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra sem tudunk lemondani a dohányzásról és az alkoholról, ami nagy kockázatot jelent. ","shortLead":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra...","id":"20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565936bf-1fc7-47db-aef9-e5251a65d8c0","keywords":null,"link":"/elet/20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:29","title":"WHO: Egyre tovább élnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd46acf-af02-48af-a518-352d710b9ac8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lezárták a belgrádi Nikola Tesla repülőteret szerda hajnalban, mert az Egypt Air egyik gépének megrongálódtak a kerekei, és a kifutón ragadt. Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Lezárták a belgrádi Nikola Tesla repülőteret szerda hajnalban, mert az Egypt Air egyik gépének megrongálódtak...","id":"20180912_Egy_muszaki_hibas_gep_ragadt_a_kifuton_lezartak_a_belgradi_repteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bd46acf-af02-48af-a518-352d710b9ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7047ded0-f105-4603-ab45-25b6f5655879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Egy_muszaki_hibas_gep_ragadt_a_kifuton_lezartak_a_belgradi_repteret","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:23","title":"Egy műszaki hibás gép ragadt a kifutón, lezárták a belgrádi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított afgán férfi. A fiktív pap azt írja, nincs kebabozója, az pedig, hogy a Ripost és az Origo őt nevezte meg a nemi erőszak legfontosabb körülményeként, Orbán Viktort is nevetségessé teszik.","shortLead":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított...","id":"20180912_Tibi_atya_nyilt_level_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892afd8a-3383-489d-aa3b-88b935b852c1","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Tibi_atya_nyilt_level_Orban_Viktor","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:24","title":"Tibi atya nyílt levele Orbán Viktornak: \"A kormánypárti médiumok Önt is nevetségessé teszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni külképviselet felújítását. A Közbeszerzési Értesítőben most csak folyamatszervezési módosításokat közöltek, az összeg és a nyertes változatlan.","shortLead":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni...","id":"20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8080056-de17-4afb-bf0c-a6616acf895f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:59","title":"Az okirathamisításért elítélt Lóki Géza családi cége újítja fel Washingtonban a külképviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jeff Bezos, az Amazon alapítója hajléktalan családok megsegítésére és iskola-előkészító programokra szánja a pénzt.","shortLead":"Jeff Bezos, az Amazon alapítója hajléktalan családok megsegítésére és iskola-előkészító programokra szánja a pénzt.","id":"20180913_Ketmilliard_dollaros_jotekonysagi_alapot_hoz_letre_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d377270-0c4d-4bb5-951c-7e977cb995e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ketmilliard_dollaros_jotekonysagi_alapot_hoz_letre_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:30","title":"Kétmilliárd dollárból jótékonykodik a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160df143-52d2-4877-826c-f2fc4785e206","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Marabu_FekNyuz_Sargentiniketharmad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160df143-52d2-4877-826c-f2fc4785e206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dba8066-7383-403d-9d5c-1f09f0e536da","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Marabu_FekNyuz_Sargentiniketharmad","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:10","title":"Marabu FékNyúz: Sargentini-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]