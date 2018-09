Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai szavazást.","shortLead":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai...","id":"20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf8e4ff-130c-442e-8ada-e4ccf9a909dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:46","title":"Morvai Krisztina: Nincs meg a kétharmad, a Sargentini-jelentés elbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","shortLead":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","id":"20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182140f7-1c9f-497a-b5e5-41e20972c715","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:10","title":"A Közgazdasági Kutatóintézetet biztosan beszántaná Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","shortLead":"Az új motorokkal támadó kompakt divatterepjárót a Párizsi Autószalonon láthatjuk majd először testközelből.","id":"20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfd644b-4ef9-41c0-8a32-8b976370d2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3322aa18-d1ae-4bf7-b59e-5c6e9fc15d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_megerkezett_az_uj_renault_kadjar_facelift_benzinmotor_dizelmotor_kataliztor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:21","title":"Megérkezett az új Renault Kadjar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig ismert emberi rajznál. ","shortLead":"A dél-afrikai Tű-foktól keletre lévő Blombos-barlangban bukkantak rá, legalább 30 ezer évvel régebbi minden eddig...","id":"20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5423debe-47e6-4f37-baa8-2ef47ba97894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654df0c-a1d4-47d5-a4f6-b273073b57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_hashtagre_hasonlit_a_legregebbi_emberi_rajz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:12","title":"Hashtagre hasonlít a legrégebbi emberi rajz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355b9317-cd82-4acb-9e0d-90cd194c57fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit kutatás most arra jutott, hogy minél több tejterméket fogyaszt az ember, annál jobbat tesz az egészségének. ","shortLead":"Egy brit kutatás most arra jutott, hogy minél több tejterméket fogyaszt az ember, annál jobbat tesz az egészségének. ","id":"20180913_Ujabb_fordulat_a_zsiros_tejtermekek_is_kifejezetten_jot_tesznek_a_szivnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=355b9317-cd82-4acb-9e0d-90cd194c57fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae375d1-a7b3-4f1f-98b8-20167b58f5d2","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ujabb_fordulat_a_zsiros_tejtermekek_is_kifejezetten_jot_tesznek_a_szivnek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:05","title":"Újabb fordulat: a zsíros tejtermékek is kifejezetten jót tesznek a szívnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","shortLead":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","id":"20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076e3d-4e82-4833-b228-3140c13d8432","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Betiltanák az ízesített e-cigik nagy részét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","shortLead":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","id":"20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630ffba6-c1c7-4f55-b043-7be26b05c6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:03","title":"Megvizsgálták 70 olyan ember fogát, akik 3700-5600 éve éltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","id":"20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271134c-2fe7-47b8-90c3-909ff7412cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:34","title":"Gyengül a forint a Sargentini-jelentés megszavazása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]