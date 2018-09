Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most a nemzetközi pénzügyekért felelős alelnök jelentette be a távozását, tovább növelve az elmúlt napokban a céget elhagyó vezetők számát.","shortLead":"Most a nemzetközi pénzügyekért felelős alelnök jelentette be a távozását, tovább növelve az elmúlt napokban a céget...","id":"20180913_tovabb_fogyatkozik_a_tesla_vezerkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6b389f-fca9-48ec-92e1-cf6355f61b0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_tovabb_fogyatkozik_a_tesla_vezerkara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:11","title":"Baljós jelek: tovább fogyatkozik a Tesla vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött. Egyéniben Földházi negyedik, Kovács hatodik, Alekszejev 14. lett.","shortLead":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött...","id":"20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967882ba-cef1-49b3-b16a-926a8148705f","keywords":null,"link":"/sport/20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:37","title":"Világbajnok a női öttusacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég vastagsága. A változásból sok mindenre lehet majd következtetni például a globális felmelegedés hatásaival kapcsolatban.","shortLead":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég...","id":"20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5ba90-f3ca-472a-ba02-bd3234d29ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"A NASA holnap felküld az űrbe egy lézert, ami 10 000 nyalábot lő majd a Földre – másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","id":"20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb01899-ead2-4c98-941d-2cc6ae79adb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:01","title":"Autóútra futott, majd árokban állt meg egy kisrepülőgép Budakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ce9126-2dab-40e8-9091-e8112f2f5b95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"82,6 milliárd forintért vitte a NEPI a budai bevásárlóközpontot. ","shortLead":"82,6 milliárd forintért vitte a NEPI a budai bevásárlóközpontot. ","id":"20180913_Eladtak_a_Mammutot_is_delafrikaiak_a_vevok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ce9126-2dab-40e8-9091-e8112f2f5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed076271-9f3d-4c27-99af-fe33d7f7b7ae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Eladtak_a_Mammutot_is_delafrikaiak_a_vevok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:47","title":"Eladták a Mammutot is, dél-afrikaiak a vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085fb264-48a0-4e55-b4c5-7e4d426923f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képviselők nagy része szerint komoly problémákat okozhat az olyan eszközök elterjedése, amelyek emberi beavatkozás nélkül is képesek ölni, de vannak olyanok is, akik szerint a gyilkos robotok betiltása hátráltathatja a mesterséges intelligencia kifejlesztését. ","shortLead":"A képviselők nagy része szerint komoly problémákat okozhat az olyan eszközök elterjedése, amelyek emberi beavatkozás...","id":"20180913_Scifinek_hangzik_de_nem_az_az_Europai_Parlament_betiltana_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085fb264-48a0-4e55-b4c5-7e4d426923f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0977c75-e990-41b3-9cc3-b9abdeed7d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_Scifinek_hangzik_de_nem_az_az_Europai_Parlament_betiltana_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:00","title":"Sci-finek hangzik, de nem az: az Európai Parlament betiltaná a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c71eea-385e-4d06-a504-010f16b53b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:29","title":"Így hangzik az Aerosmith gigaslágere játékhangszerekkel előadva (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A BBC képe Afrikában készült.","shortLead":"A BBC képe Afrikában készült.","id":"20180914_Egyetlen_foto_illusztralja_hogy_mit_jelent_az_igazi_epitoanyaghiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48759aaa-7476-493b-a48a-7b7eb2128362","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Egyetlen_foto_illusztralja_hogy_mit_jelent_az_igazi_epitoanyaghiany","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:58","title":"Egyetlen fotó illusztrálja, hogy mit jelent az igazi építőanyag-hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]