Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce3780d-831d-4020-9856-c13f26c4fee8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állapotos nő már nagyban fogyasztott ételét, mikor pálcikája megakadt valamiben. És nem zöldség volt az. ","shortLead":"Az állapotos nő már nagyban fogyasztott ételét, mikor pálcikája megakadt valamiben. És nem zöldség volt az. ","id":"20180913_Doglott_patkanyt_talalt_a_leveseben_egy_kinai_etterem_vendege_es_nem_ez_a_legfelhaboritobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce3780d-831d-4020-9856-c13f26c4fee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b89473-3cc7-42d2-a592-b74508f7b08c","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Doglott_patkanyt_talalt_a_leveseben_egy_kinai_etterem_vendege_es_nem_ez_a_legfelhaboritobb","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:21","title":"57 milliárd forintot bukott egy kínai cég azután, hogy egy nő döglött patkányt talált a levesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami munkaügyi szervezet olyan kevés közmunkást tud piaci munkahelyhez segíteni, hogy már saját maga is elismeri a kudarcot – írja a Népszava. ","shortLead":"Az állami munkaügyi szervezet olyan kevés közmunkást tud piaci munkahelyhez segíteni, hogy már saját maga is elismeri...","id":"20180914_kozmunka_munkaugyi_kozpontok_piaci_allas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6b2a25-8029-41d1-afd0-fe130cabe0d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_kozmunka_munkaugyi_kozpontok_piaci_allas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 07:16","title":"100-ból 89 közmunkást nem tudnak piaci álláshoz juttatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős marketingkampánnyal megtámogatott Cherrisk, de pénteken hivatalosan is bemutatta új generációs biztosítási modelljét az Uniqa Biztosító.","shortLead":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős...","id":"20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9591630d-7b1d-463b-a7cf-317c3c0179e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:33","title":"Kiderült, mi az a Cherrisk: \"percek alatti\" kárrendezést ígér az online biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján, a Galaxy Note10-en. Erről a modellről kaptunk most egy hírt.","shortLead":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján...","id":"20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325febb-214f-4931-9046-73baca439a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:03","title":"Da Vinci: árulkodó kódnevet adtak egy jövő évi csúcstelefonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0545aac-98a8-484c-b8a8-a537d10081ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele a 2008 és 2012 közötti mennyiségnek. 2017-ben egy magánszemély 7 százalékkal drágábban tudott építkezni, mint egy évvel korábban, a vállalkozások pedig 3,5 százalékkal dolgoztak magasabb áron.","shortLead":"Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele...","id":"20180913_Ezert_dragulnak_az_uj_lakasok__kinek_mennyibe_kerul_megepiteni_egy_negyzetmetert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0545aac-98a8-484c-b8a8-a537d10081ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8325ae-d467-48f6-82c0-c70180cfd722","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Ezert_dragulnak_az_uj_lakasok__kinek_mennyibe_kerul_megepiteni_egy_negyzetmetert","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:02","title":"Ezért drágulnak az új lakások – kinek mennyibe kerül megépíteni egy négyzetmétert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kölcsönlakás című vígjáték a színésznő első rendezése lesz, a Filmalap 350 millióval támogatta. Zenéjét Czomba Imre írja.","shortLead":"A Kölcsönlakás című vígjáték a színésznő első rendezése lesz, a Filmalap 350 millióval támogatta. Zenéjét Czomba Imre...","id":"20180913_Hollywoodban_keszul_Dobo_Kata_filmjenek_zeneje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122544c-30b2-47ab-a0ae-b0817ebf904c","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Hollywoodban_keszul_Dobo_Kata_filmjenek_zeneje","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Hollywoodban készül Dobó Kata filmjének zenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér hozzá, hogy Naomi Oszaka már tíz évesen is imádott versengeni.","shortLead":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér...","id":"20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73704fe-26a4-47e1-9f42-259d366d4f48","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:28","title":"Naomi Oszaka babszemekkel és evőpálcikával tréningezte magát tíz évesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű esőt hoz Észak- és Dél-Karolina állam területére. Már vannak olyan térségek, ahol néhány óra alatt harminc centiméternyi eső esett. Már százezer otthonban nincs áram, s gyilkos villámáradások alakulhatnak ki. Közben a Távol-Keleten egy újabb szupertájfun gyűjt erőt, amelyben közel 300 kilométeres sebességű széllökések is lehetnek. Megérkeztek az első videók is. ","shortLead":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű...","id":"20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6731133c-6c37-4d99-802c-d9fd2fa4d0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:10","title":"Elérte az amerikai partokat a pusztító Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]