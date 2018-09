Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c35162e-a386-4c60-90f4-b7098625f7b5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó központjában jártunk, ahol testközelből ismerkedtünk meg az első villanymotoros BMW versenyautóval, ami a Formula–E sorozatban áll rajtvonalhoz. Szinte teljesen hangtalanul, de remélhetőleg izgalmas versenyeket produkálva.","shortLead":"A bajor gyártó központjában jártunk, ahol testközelből ismerkedtünk meg az első villanymotoros BMW versenyautóval, ami...","id":"20180914_exkluziv_meglestuk_a_bmw_benzin_es_hengerek_nelkul_tamado_uj_szuperautojat_formula_e_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c35162e-a386-4c60-90f4-b7098625f7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de31fd-1038-4687-91e5-839bbcd8855f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_exkluziv_meglestuk_a_bmw_benzin_es_hengerek_nelkul_tamado_uj_szuperautojat_formula_e_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:13","title":"Exkluzív: meglestük a BMW benzin és hengerek nélkül támadó új szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"De meg fogjuk védeni.","shortLead":"De meg fogjuk védeni.","id":"20180914_hont_tenyleg_ratamadtak_hazankra_sargentini_jelentes_strasbourg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d1aa07-d053-4cec-a2d1-fa8ad30d0532","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_hont_tenyleg_ratamadtak_hazankra_sargentini_jelentes_strasbourg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:05","title":"Hont: Tényleg rátámadtak hazánkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","shortLead":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","id":"20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf61a93-1e66-4146-8069-659bfec3cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:22","title":"Halálos lisztériafertőzés: most kezdődhet csak a nyomozás az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire az amerikaiak. Azért a húsiparnak így sincs miért félnie.","shortLead":"Idén először már ezermilliárd forintnál is többet költenek a húsok és tejtermékek növényi alapú helyettesítőire...","id":"20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cab93e-5897-4168-8b8c-bc0228a4a297","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ezermilliard_forintos_uzlet_lett_hus_nelkuli_etelekre_cserelni_a_hust","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Ezermilliárd forintos üzlet lett hús nélküli ételekre cserélni a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez az első ilyen eset, László Tamás már visszaesőnek számít.","shortLead":"Nem ez az első ilyen eset, László Tamás már visszaesőnek számít.","id":"20180913_Megbuntettek_a_fideszes_polgarmesterjeloltet_mert_megint_iskolaban_kampanyolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e39205-0c11-434f-9e20-20b2af638b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Megbuntettek_a_fideszes_polgarmesterjeloltet_mert_megint_iskolaban_kampanyolt","timestamp":"2018. szeptember. 13. 18:26","title":"Megbüntették a fideszes polgármesterjelöltet, mert megint iskolában kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","shortLead":"A miniszter szerint rossz minőségű munkát végez az MTA kutatóintézete. A KTI statisztikával vágott vissza. ","id":"20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182140f7-1c9f-497a-b5e5-41e20972c715","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_A_Kozgazdasagi_Kutatointezetet_is_beszantana_Palkovics","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:10","title":"A Közgazdasági Kutatóintézetet biztosan beszántaná Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár.","shortLead":"A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár.","id":"20180913_tuvel_szurtak_meg_egy_not_az_1es_villamoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64beb7c3-f4a8-4fb3-91d4-3b72538b5c1e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_tuvel_szurtak_meg_egy_not_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:23","title":"Drogos tűvel szúrhattak meg egy nőt az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f28968-0e20-4d3e-aa77-774bd66d3328","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence, mostanra 2-es erősségűre enyhült az ötös skálán.","shortLead":"Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence, mostanra 2-es erősségűre enyhült...","id":"20180913_nagyot_gyengult_de_meg_mindig_eletveszelyes_florence_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f28968-0e20-4d3e-aa77-774bd66d3328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a415ac-e456-4715-97f4-32f1e44baf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_nagyot_gyengult_de_meg_mindig_eletveszelyes_florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:04","title":"Nagyot gyengült, de még mindig életveszélyes Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]