[{"available":true,"c_guid":"4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is elkísérte. A bemutató apropója az volt, hogy felavatták a helyi gördeszkapályát.","shortLead":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is...","id":"20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49c95d-1496-430e-8627-bee5dc56d060","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Az ország leglazább plébánosával avatott fel egy skateparkot Novák Katalin – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce3780d-831d-4020-9856-c13f26c4fee8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állapotos nő már nagyban fogyasztott ételét, mikor pálcikája megakadt valamiben. És nem zöldség volt az. ","shortLead":"Az állapotos nő már nagyban fogyasztott ételét, mikor pálcikája megakadt valamiben. És nem zöldség volt az. ","id":"20180913_Doglott_patkanyt_talalt_a_leveseben_egy_kinai_etterem_vendege_es_nem_ez_a_legfelhaboritobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce3780d-831d-4020-9856-c13f26c4fee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b89473-3cc7-42d2-a592-b74508f7b08c","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Doglott_patkanyt_talalt_a_leveseben_egy_kinai_etterem_vendege_es_nem_ez_a_legfelhaboritobb","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:21","title":"57 milliárd forintot bukott egy kínai cég azután, hogy egy nő döglött patkányt talált a levesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint Orbán rendszere erősebb, de törékenyebb, mint a Horthy- és a Kádár-rendszer volt. Az elemzővel az e heti HVG-ben olvashatnak interjút.","shortLead":"A politikai elemző szerint Orbán rendszere erősebb, de törékenyebb, mint a Horthy- és a Kádár-rendszer volt...","id":"20180912_Torok_Gabor_Orban_rendszere_abban_a_pillanatban_veget_er_mikor_a_kiraly_kikerul_a_kepbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653bef49-c12d-424c-8b79-54bd332c29c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Torok_Gabor_Orban_rendszere_abban_a_pillanatban_veget_er_mikor_a_kiraly_kikerul_a_kepbol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:01","title":"Török Gábor: Az orbánizmus akkor ér véget, mikor a király kikerül a képből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f6291-7bf1-4c04-a131-20d0faa6cd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szuperközeli portréfotókkal jött ki a Katona József Színház.","shortLead":"Szuperközeli portréfotókkal jött ki a Katona József Színház.","id":"20180913_Intim_kozelsegbol_mutatjak_Nagy_Ervineket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21f6291-7bf1-4c04-a131-20d0faa6cd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec312fe-6100-4ed9-9c7a-6d22a353b4da","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Intim_kozelsegbol_mutatjak_Nagy_Ervineket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:32","title":"Intim közelségből mutatják Nagy Ervinéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6617d1c-6dff-470a-8d89-38ca4110a7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időn belül ez már a második olyan eset, hogy egy helyettes államtitkárt meglopnak, a hatóságok mindkét esetben azonnal és minden lehetséges eszközt bevetve intézkedtek.","shortLead":"Rövid időn belül ez már a második olyan eset, hogy egy helyettes államtitkárt meglopnak, a hatóságok mindkét esetben...","id":"20180914_Kiemelt_rendori_egysegek_keresik_egy_ujabb_meglopott_helyettes_allamtitkar_laptopjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6617d1c-6dff-470a-8d89-38ca4110a7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ab9a02-c5c6-4449-a231-34f1f02ad3f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kiemelt_rendori_egysegek_keresik_egy_ujabb_meglopott_helyettes_allamtitkar_laptopjat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:34","title":"Kiemelt rendőri egységek keresik egy újabb meglopott helyettes államtitkár laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs Max és XR lesz az idei telefonmodellek neve. Már csak egy kérdés maradt: pontosan mit is tudnak az új modellek? ","shortLead":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs...","id":"20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c17e1b-be4f-4c03-8668-35f2368395f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:53","title":"Itt a nagy bejelentés, megjöttek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]