Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket hagyja a földön aludni, illetve az, hogy a határőr újságírókat vegzál. Hosszú cikket írt Magyarországról az amerikai Vox újságírója.","shortLead":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket...","id":"20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a216d4f-8309-488d-a792-2f7d34c2863e","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:30","title":"„Meghalt a demokrácia Magyarországon, ez már puha fasizmus”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor már több éve arról álmodozott, hogy angol nyelvű business school indul Magyarországon, vagyis olyan magánegyetem, ahol a jövő üzletembereit képzik. És ha lehet, unortodox módon. Ilyen intézménnyé válhat a Budapesti Corvinus Egyetem, és ezzel párhuzamosan helyzetbe hoznák a kecskeméti Matolcsy-egyetemet is. A politikai elit csak nyerhet, a tanárok és a diákok viszont kapkodják a fejüket.","shortLead":"Orbán Viktor már több éve arról álmodozott, hogy angol nyelvű business school indul Magyarországon, vagyis olyan...","id":"20180914_matolcsy_gyorgy_lanczi_andras_corvinus_neumann_janos_egyetem_kecskemet_felsooktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd86464-8749-4ee2-b23c-0208a2978a63","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_matolcsy_gyorgy_lanczi_andras_corvinus_neumann_janos_egyetem_kecskemet_felsooktatas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:30","title":"Orbán álma valósulhat meg a Corvinus átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc489e1-682f-422a-ad7d-5de79fd06a90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme a bizonyíték.","shortLead":"Íme a bizonyíték.","id":"20180914_ejtoernyozes_rubik_kocka_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc489e1-682f-422a-ad7d-5de79fd06a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7811466-af4e-4d2e-9ede-1753d2a1c50e","keywords":null,"link":"/elet/20180914_ejtoernyozes_rubik_kocka_video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:25","title":"Ejtőernyőzés közben kirakni a Rubik-kockát? Nem lehetetlen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar úszó két arany- és egy bronzérmet nyert Katarban, a világkupa-sorozat második állomásán, ez volt a könnyebb. Az érmek átvétele a nehezebb.","shortLead":"A magyar úszó két arany- és egy bronzérmet nyert Katarban, a világkupa-sorozat második állomásán, ez volt a könnyebb...","id":"20180914_Teljes_bohozatba_fulladt_Hosszu_Katinka_erematadoja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a6f020-cbca-4b16-ac41-d76b08428e9f","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Teljes_bohozatba_fulladt_Hosszu_Katinka_erematadoja__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:38","title":"Teljes bohózatba fulladt Hosszú Katinka éremátadója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7de1b02-83ec-4ae5-92c7-d5e24e61f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c71eea-385e-4d06-a504-010f16b53b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Igy_hangzik_az_Aerosmith_gigaslagere_jatekhangszerekkel_eloadva_video","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:29","title":"Így hangzik az Aerosmith gigaslágere játékhangszerekkel előadva (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főleg uniós pénzekből gründolt útépítések pörgetik a szektort.\r

","shortLead":"A főleg uniós pénzekből gründolt útépítések pörgetik a szektort.\r

","id":"20180914_Nem_a_lakaepites_hanem_ez_huzza_az_epitoipart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446cb3f8-dd1a-48e7-9ba5-d633c842acd0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Nem_a_lakaepites_hanem_ez_huzza_az_epitoipart","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:53","title":"Nem a lakásépítés, hanem ez húzza az építőipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön kora este Székesfehérvár és Sárszentmihály között egy tehervonat elgázolt egy embert. A Székesfehérvár–Veszprém–Celldömölk–Szombathely vonalon utazóknak 60-90 vagy akár 120 perccel hosszabb menetidővel is kell számolniuk.","shortLead":"Csütörtökön kora este Székesfehérvár és Sárszentmihály között egy tehervonat elgázolt egy embert...","id":"20180913_Tehervonat_gazolt_Szekesfehervarnal_akar_90_perces_kesesek_is_lehetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c121ca-30b5-4660-9e57-a49feddfd342","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Tehervonat_gazolt_Szekesfehervarnal_akar_90_perces_kesesek_is_lehetnek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:37","title":"Tehervonat gázolt Székesfehérvárnál, akár 90-120 perces késések is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6802ba7-4297-4d9b-9b5d-585d878463f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az International Visitors Leadership programmal korábban olyanok utazhattak ki az Egyesült Államokba, mint Antall József vagy Horn Gyula.","shortLead":"Az International Visitors Leadership programmal korábban olyanok utazhattak ki az Egyesült Államokba, mint Antall...","id":"20180914_Neves_osztondijat_kapott_az_amerikai_kormanytol_Szel_Bernadett_es_FeketeGyor_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6802ba7-4297-4d9b-9b5d-585d878463f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8451dc-ef94-413c-93e0-927793cbdb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Neves_osztondijat_kapott_az_amerikai_kormanytol_Szel_Bernadett_es_FeketeGyor_Andras","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:50","title":"Neves ösztöndíjat kapott az amerikai kormánytól Szél Bernadett és Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]