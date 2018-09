Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","shortLead":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","id":"20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630ffba6-c1c7-4f55-b043-7be26b05c6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:03","title":"Megvizsgálták 70 olyan ember fogát, akik 3700-5600 éve éltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a P1 több szempontból is érdekes, ezért nem csoda, hogy közel 600 millió forintot kérnek érte.","shortLead":"Ez a P1 több szempontból is érdekes, ezért nem csoda, hogy közel 600 millió forintot kérnek érte.","id":"20180914_elado_jenson_button_alig_hasznalt_utcai_mcLaren_p1_hibrid_hiperautoja_hasznaltauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acb0a3f-1a28-47ea-bd51-ad38bd492718","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_elado_jenson_button_alig_hasznalt_utcai_mcLaren_p1_hibrid_hiperautoja_hasznaltauto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:21","title":"Eladó Jenson Button alig használt utcai McLaren hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is több? Erről is szó lesz a szombaton kezdődő, Beszélgetések a jövőről című vitasorozatban. ","shortLead":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is...","id":"20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7979c-f9e2-4d92-859d-e31da647310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:12","title":"Szombattól lehet vitázni a jövőről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bea766-648f-45b7-9e87-fc3004289bbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sólyom László legutóbb a CEU-törvényről mondta azt, hogy szerinte alkotmányellenes. A volt köztársasági elnök most az Alaptörvény keresztény Magyarországra vonatkozó passzusa ellen emelt szót.","shortLead":"Sólyom László legutóbb a CEU-törvényről mondta azt, hogy szerinte alkotmányellenes. A volt köztársasági elnök most...","id":"20180913_Nem_akarki_szallt_bele_a_kormany_foggalkorommel_vedett_keresztenydemokraciajaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bea766-648f-45b7-9e87-fc3004289bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5c2cab-798c-40c8-94dd-524faa1cf424","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Nem_akarki_szallt_bele_a_kormany_foggalkorommel_vedett_keresztenydemokraciajaba","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:46","title":"Nem akárki szállt bele a kormány foggal-körömmel védett kereszténydemokráciájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális küzdelemben – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális...","id":"20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eabdd04-e5ed-473e-b9ac-034cc43c2304","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:03","title":"Olcsó gyógyszerrel is legyőzhetők a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","shortLead":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","id":"20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0904d6ea-b68c-4b7f-9087-e7d924d7eeef","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Photoshoppal varázsolt fekete diákokat egy csoportképre egy francia iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36fe838-c9c2-4a84-be1f-3619922e6fe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szergej Prokopjev Twitteren tette közzé azt a videót, amelyben nemcsak a (volt) lyukat mutatja meg, de azt is elmondja, miért nem igazak a sajtóban korábban megjelent hírek.","shortLead":"Szergej Prokopjev Twitteren tette közzé azt a videót, amelyben nemcsak a (volt) lyukat mutatja meg, de azt is elmondja...","id":"20180914_nemzetkozi_urallomas_iss_szojuz_lyuk_szergej_prokopjev_szivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a36fe838-c9c2-4a84-be1f-3619922e6fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d798432e-44c2-473c-bbff-68d9e966ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nemzetkozi_urallomas_iss_szojuz_lyuk_szergej_prokopjev_szivargas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 07:02","title":"Videó: az orosz űrhajós megmutatta, hogyan néz ki a befoltozott lyuk a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4364a922-9d55-47c9-b23b-cd57281c8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a francia hatóságok által körözött járművet foglaltak le Nagylaknál.","shortLead":"A magyar rendőrök a francia hatóságok által körözött járművet foglaltak le Nagylaknál.","id":"20180915_Azt_hitte_atcsusszanhat_a_nagylaki_hataratkelon_tevedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4364a922-9d55-47c9-b23b-cd57281c8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bca17-bf28-43ad-a659-f360b67fc48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_Azt_hitte_atcsusszanhat_a_nagylaki_hataratkelon_tevedett","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:21","title":"Azt hitte, átcsusszanhat a nagylaki határátkelőn, tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]