A konferenciát Londonban a The Economist című hetilap rendezte meg, s amikor élőben kapcsolták a New Yorkból nyilatkozó Bannont, többen transzparenseket emeltek fel „Ne normalizáljátok Bannont”, illetve „Szégyen” felirattal. „A médiumoknak természetesen néha alávaló emberekkel is szóba kell állniuk, s ha ezt kritikai képességekkel teszik, az az igazi újságírás. De a médiumoknak nem szabad ezeket az alávaló embereket a színpadra állítani és még reklámozni is. Az Economist konferenciája az utóbbi. Röviden fogalmazva: a fehér felsőbbrendűség hirdetése nem szórakoztató műfaj” – közölte egy Twitter-üzenetben Andrew Stroehlein, a Human Rights Watch nevű emberjogi szervezet európai médiaigazgatója.

A The Guardian című londoni napilap szerint az Economist újságíróinak kérdésre válaszolva Bannon nem volt hajlandó elfogadni, hogy Salvini, vagy a migránsokat muszlim hódítóknak nevező Orbán rasszista lenne. „Ezek az emberek jobbá akarják tenni a hazájukat. Nem ítélem el Salvinit, vagy Orbánt. Az európai populista nemzeti mozgalmak célja, hogy visszaszerezzék az országok szuverenitását” – magyarázta Bannon.

© AFP / Marco Bertorello

Az Economist továbbra is helyesnek tartja Bannon megszólaltatását. „Bannon olyan elveket vall, amelyek szöges ellentétben állnak az Economist által képviselt liberális értékekkel. Azért kértük meg a szereplésre, mert az általa képviselt populista nacionalizmusnak súlyos következményei vannak” – magyarázta Zanny Monton Beddoes főszerkesztő.

Míg Londonban végül nyilvánosság elé léphetett, New Yorkban néhány héttel ezelőtt elmaradt a Bannon-beszélgetés. Azt a konferenciát a New Yorker szervezte, ám amikor a többi fellépő – köztük Jim Carrey és több más színész – is bejelentette, lemondja a részvételt, ha Bannon is ott lesz, végül nem tartottak igényt Bannon megjelenésére