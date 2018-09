Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c782fd97-f7b5-41a0-98f9-26fd169c8cf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezetek ugyanis úgy látják, rájuk nem vonatkozik a szabályozás.","shortLead":"A civil szervezetek ugyanis úgy látják, rájuk nem vonatkozik a szabályozás.","id":"20180916_RTL_Klub_Nem_fizetnek_bevandorlasi_kulonadot_a_civilek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c782fd97-f7b5-41a0-98f9-26fd169c8cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f23c96-d7bd-4151-9efe-b989abb83af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_RTL_Klub_Nem_fizetnek_bevandorlasi_kulonadot_a_civilek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:46","title":"RTL Klub: Nem fizetnek bevándorlási különadót a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f794b37a-e426-4ce7-b6f8-bb6198682172","c_author":"Lévai Júlia","category":"velemeny","description":"A miniszterelnök néhány napja adott nekünk egy rendes, minden részletre kiterjedő anamnézist a mentális állapotáról. Vélemény.","shortLead":"A miniszterelnök néhány napja adott nekünk egy rendes, minden részletre kiterjedő anamnézist a mentális állapotáról...","id":"20180916_Az_orbani_szemlelet_enciklopedikus_osszefoglalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f794b37a-e426-4ce7-b6f8-bb6198682172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0af6747-3500-440f-8c5f-a69ca41ac824","keywords":null,"link":"/velemeny/20180916_Az_orbani_szemlelet_enciklopedikus_osszefoglalasa","timestamp":"2018. szeptember. 16. 10:12","title":"Az orbáni szemlélet enciklopédikus összefoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem akárki lépett a helyére.","shortLead":"Nem akárki lépett a helyére.","id":"201837_italtar_tiborcz_eladta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dc34bc-e1ee-456e-9de5-ad8bfefbe13c","keywords":null,"link":"/kkv/201837_italtar_tiborcz_eladta","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:00","title":"Tiborcz István kiszállt az ITAL-TÁR-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4337eadd-6775-4721-b366-d3587fdbb721","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés.","shortLead":"A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés.","id":"201831_jol_kifozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4337eadd-6775-4721-b366-d3587fdbb721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd38a7c7-9e45-40d9-8724-c2c0f403396f","keywords":null,"link":"/kkv/201831_jol_kifozik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:30","title":"Mi volt előbb, a kenyér vagy a sör? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312ce8a3-6a7d-41d5-a80a-1f70040c6081","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első három fordulóban nem volt eredményes, de máris mutatjuk két gólját a Juventus-Sassuolo meccsről.","shortLead":"Az első három fordulóban nem volt eredményes, de máris mutatjuk két gólját a Juventus-Sassuolo meccsről.","id":"20180916_Ronaldo_megkezdte_a_golgyartast_a_Serie_Aban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312ce8a3-6a7d-41d5-a80a-1f70040c6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd843e2-2575-4969-955f-b3b9134b97ff","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Ronaldo_megkezdte_a_golgyartast_a_Serie_Aban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:35","title":"Ronaldo megkezdte a gólgyártást a Serie A-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc68fb1-e31e-4248-8f14-9067c6fd65d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó elképesztően erős hátsókerékhajtású übersportkocsija a magyar fővárosban pózolt a kamerának.","shortLead":"A német gyártó elképesztően erős hátsókerékhajtású übersportkocsija a magyar fővárosban pózolt a kamerának.","id":"20180916_a_nap_fotoi_a_valaha_keszult_legdurvabb_porsche_911_gt2_rs_a_budapesti_forgalomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc68fb1-e31e-4248-8f14-9067c6fd65d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1fe720-b3e3-4886-9d57-184b1c165ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_a_nap_fotoi_a_valaha_keszult_legdurvabb_porsche_911_gt2_rs_a_budapesti_forgalomban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:21","title":"A nap fotói: a valaha készült legdurvább Porsche 911-es a budapesti forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","shortLead":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","id":"20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd9684-c550-47a0-811e-9b2e6e60098f","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:09","title":"Megszelídült a Florence, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges időjárásnak.","shortLead":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges...","id":"20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a4d1af-1e03-4ca8-b7f4-8aaa2bc7793a","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:42","title":"Négy ember meghalt a Florence hurrikán pusztításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]