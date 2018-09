Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A négyszeres világbajnok, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj...","id":"20180915_Hamiltone_a_polepozicio_Szingapurban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18405492-10e7-4ddb-8d92-9bdcfee7d958","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_Hamiltone_a_polepozicio_Szingapurban","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:17","title":"Hamiltoné a pole-pozíció Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955d212-d153-40d4-8080-174028645349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére. A szoftverhez hozzáférést biztosítanak a tényellenőrzésre szakosodott partnereknek is.","shortLead":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére...","id":"20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6955d212-d153-40d4-8080-174028645349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631ed11a-3b96-42a8-b73b-cbe5dea5de2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:03","title":"Reméljük, fájni fog az álhírgyárosoknak: a Facebook már a képeket és a videókat is megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Ismét összekavarhatja a szíriai lapokat az utolsó lázadó tartomány ellen készülődő offenzíva. Törökország leválhat az orosz–iráni tengelyről, az USA nagyobb szerepet vállalhat a konfliktusban.\r

","shortLead":"Ismét összekavarhatja a szíriai lapokat az utolsó lázadó tartomány ellen készülődő offenzíva. Törökország leválhat...","id":"201837__sziria_ujratoltve__amerikai_intes__dzsihadistak__a_felelem_bere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287d38b-ec82-4224-a7eb-240834af984d","keywords":null,"link":"/vilag/201837__sziria_ujratoltve__amerikai_intes__dzsihadistak__a_felelem_bere","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:30","title":"A nagyhatalmi érdekek ütközése miatt kritikus ponthoz ért a szíriai polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont, hogy minden családban más-más kérdéseket vet fel. A szülők gyakran csak a gép előtt kuksoló gyereket látják, arról néha fogalmuk sincs, hogy mit csinál a neten, mivel játszik, kikkel lép kapcsolatba.","shortLead":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont...","id":"20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd69b6-2bbe-41ba-aa4a-f2d67cc068c0","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:12","title":"Amíg a szülők nem teszik le a kütyüt, a gyerekek se fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei megyegyűlés már érzi, amit a többiek még nem: a jelentés elfogadása szerintük kedvezőtlen folyamatokat indíthat el. ","shortLead":"A Békés megyei megyegyűlés már érzi, amit a többiek még nem: a jelentés elfogadása szerintük kedvezőtlen folyamatokat...","id":"20180914_sargentini_jelentes_7_es_cikkely_orban_viktor_fidesz_bekes_megyei_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271054f-abac-448e-a6f1-5a3c296a6aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_sargentini_jelentes_7_es_cikkely_orban_viktor_fidesz_bekes_megyei_kozgyules","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:47","title":"Nem várt helyről kaptak üzenetet a Sargentini-jelentést megszavazó képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","shortLead":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","id":"201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78784d3-4770-4a73-bc04-50b0c7b23a17","keywords":null,"link":"/itthon/201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:30","title":"Török Gábor: \"Az orbánizmus tömegdemokratikus díszletek mögött létrehozott királyság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy legjobbat kapja majd meg, a találati lista elején ugyanis egyre több a hirdetés.","shortLead":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy...","id":"20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16360103-bcc5-4d20-9138-ddf38e06b1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:03","title":"Amikor rákeres valamire az Amazonon, vigyázzon, mire kattint a találatok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ed2331-c52c-4073-aecb-c1e079b7f450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chiron nemcsak erős, hanem elképesztően gyors is, de a gyártó nem a végsebességre koncentrál.","shortLead":"A Chiron nemcsak erős, hanem elképesztően gyors is, de a gyártó nem a végsebességre koncentrál.","id":"20180914_450nel_is_szaguldhat_a_bugatti_de_nem_ez_a_lenyeg_chiron_divo_koenigsegg_ssc_hennessey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ed2331-c52c-4073-aecb-c1e079b7f450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab232334-a6c6-4c53-b6b9-39f1da961498","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_450nel_is_szaguldhat_a_bugatti_de_nem_ez_a_lenyeg_chiron_divo_koenigsegg_ssc_hennessey","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:21","title":"450-nel is száguldhat a Bugatti, de nem ez a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]