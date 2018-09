Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77fbc07-e348-4f2c-8848-220a7f76d28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön szerint fontos a család, vagy inkább élne egy veremben kígyókkal?","shortLead":"Ön szerint fontos a család, vagy inkább élne egy veremben kígyókkal?","id":"20180915_Heteken_belul_jon_az_ujabb_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77fbc07-e348-4f2c-8848-220a7f76d28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41bd675-ed63-44b3-8547-705a5ea715e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Heteken_belul_jon_az_ujabb_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:05","title":"Heteken belül jön az újabb nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem elég, hogy a bérleti díjak az egekben járnak, néhol a piaci árak többszörösét kérik el a tulajdonosok. És akad rá vevő.","shortLead":"Nem elég, hogy a bérleti díjak az egekben járnak, néhol a piaci árak többszörösét kérik el a tulajdonosok. És akad rá...","id":"20180914_Ennyit_kaszalnak_a_berbeadok_az_egyes_fovarosi_keruletekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0d829-80d8-438f-9f13-ba595e00dc8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Ennyit_kaszalnak_a_berbeadok_az_egyes_fovarosi_keruletekben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:19","title":"Ennyit kaszálnak a bérbeadók az egyes fővárosi kerületekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. Most az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikánt illusztrálták így. ","shortLead":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják...","id":"20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24355f28-8399-48d7-a3b3-c2fcbc92ab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:06","title":"Ebből a videóból garantáltan meg fogja érteni, milyen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom hajhászásával azon a megemlékezésen, amelyet a maffiózók által meggyilkolt Giuseppe Puglisi atya halálának 25 évfordulóján tartottak.","shortLead":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom...","id":"20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b754c-93ca-463a-b0ac-4aafaa47e88a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:11","title":"Ferenc pápa az olasz maffiának: Ne csak a pénzre gondoljatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják pénztárca nyitogatásra csábítani a vásárlókat.","shortLead":"A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják...","id":"20180914_uj_1es_es_x2es_bmwk_mutatkoztak_be_m_sport_dizelmotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b70c61c-1d45-4452-96ef-6ba9b3f4efaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_uj_1es_es_x2es_bmwk_mutatkoztak_be_m_sport_dizelmotor","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:21","title":"Új 1-es és X2-es BMW-k mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1","c_author":"Csillag István","category":"gazdasag","description":"Ahogy a Pénzügykutató 1987-es bezárásakor, úgy most is akad egy kisstílű végrehajtó. ","shortLead":"Ahogy a Pénzügykutató 1987-es bezárásakor, úgy most is akad egy kisstílű végrehajtó. ","id":"20180914_csillag_istvan_hidegverrel_kzgazdasagi_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1b8e9a-2f10-4dae-8aae-2eebbe7d5838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_csillag_istvan_hidegverrel_kzgazdasagi_intezet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:43","title":"Csillag István: Hidegvérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás elleni egységes fellépésről szóló javaslatot a strasbourgi plenáris ülésen.","shortLead":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális...","id":"20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc1eed-542a-4d18-a07c-d1366f6beee2","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:29","title":"Szexuális zaklatás? A fideszes EP-képviselők tartózkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszatér a ringbe egy mérkőzés erejéig a legendás bokszoló, Loyd Mayweather. A veretlen sztár egy másik legendás ökölvívóval, Manny Pacquaióval csap össze.","shortLead":"Visszatér a ringbe egy mérkőzés erejéig a legendás bokszoló, Loyd Mayweather. A veretlen sztár egy másik legendás...","id":"20180916_Egy_meccsre_visszater_a_legendas_bokszolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568c5182-ec18-4279-9577-face0ecc469a","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Egy_meccsre_visszater_a_legendas_bokszolo","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:05","title":"Egy meccsre visszatér a legendás bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]