Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombaton megnézhetjük az Öltözők című vígjátéksorozatban.","shortLead":"Szombaton megnézhetjük az Öltözők című vígjátéksorozatban.","id":"20180914_Tevesorozatban_vendegszerepel_a_francia_first_lady__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08029479-77ce-4df9-8eb2-d79ae79cffe1","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Tevesorozatban_vendegszerepel_a_francia_first_lady__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:27","title":"Tévésorozatban vendégszerepel a francia first lady – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c7d13-9839-47c1-a139-b0fda40ef509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy operációs rendszerekkel kapcsolatos koncepcióvideóiról ismert YouTube-er elképzelte, milyen lenne a Windows Vista 2018-as köntösben.","shortLead":"Egy operációs rendszerekkel kapcsolatos koncepcióvideóiról ismert YouTube-er elképzelte, milyen lenne a Windows Vista...","id":"20180916_koncepciovideo_windows_vista_2018as_kiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433c7d13-9839-47c1-a139-b0fda40ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90615271-5069-4310-ae1f-ff1cbee05c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_koncepciovideo_windows_vista_2018as_kiadas","timestamp":"2018. szeptember. 16. 10:03","title":"Ilyen lenne a Windows Vista, ha még számítana – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933ca994-77e6-46a6-9475-90795538cea1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél kevesebbet fogyasztó autók, szakállas Dominic Toretto, lassúsági verseny – ezek jelentik az alapját annak a videóban, amiben magyar körülmények közé helyezték a Halálos iramban sztoriját.","shortLead":"Minél kevesebbet fogyasztó autók, szakállas Dominic Toretto, lassúsági verseny – ezek jelentik az alapját annak...","id":"20180914_halalos_iramban_takarekos_iramban_parodia_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=933ca994-77e6-46a6-9475-90795538cea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a579d8e-3428-453d-a31d-e32aa1a8b9a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_halalos_iramban_takarekos_iramban_parodia_video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:21","title":"Ilyen lenne a Halálos iramban Magyarországon – remek paródiavideót készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85f8575-c688-4078-9ca0-6fbcdd97aae0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kissé zavarba ejtő az Üvöltő Férfikórus, de szerte a világon vannak rajongói. ","shortLead":"Kissé zavarba ejtő az Üvöltő Férfikórus, de szerte a világon vannak rajongói. ","id":"20180915_Huutajat_korus_uvolto_ferfiak_Finnorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85f8575-c688-4078-9ca0-6fbcdd97aae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d3d24d-0d3f-4495-afa9-568c4f32e07e","keywords":null,"link":"/kultura/20180915_Huutajat_korus_uvolto_ferfiak_Finnorszag","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:57","title":"Formabontó: kórusban üvöltözik a finn férficsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette be, hogy idén is lesz extra juttatás.","shortLead":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette...","id":"20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413bbb0-4c4b-42d9-ad74-bb9e1ad187fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","timestamp":"2018. szeptember. 15. 21:04","title":"Egy átlagos nyugdíjas 16 ezer forintra számíthat novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem arra kéri az embereket, hogy csak tényleges veszély esetén hívják a 112-es segélykérő vonalat. Csak épp elég alpári módon teszik.","shortLead":"A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem arra kéri az embereket, hogy csak tényleges veszély esetén hívják...","id":"20180914_Kiados_anyazassal_szol_be_a_rendorseg_az_allampolgaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fcfd5e-ab21-4125-a4e5-4b27f9928d41","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Kiados_anyazassal_szol_be_a_rendorseg_az_allampolgaroknak","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:11","title":"Kiadós anyázással szól be a rendőrség az állampolgároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","shortLead":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","id":"201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78784d3-4770-4a73-bc04-50b0c7b23a17","keywords":null,"link":"/itthon/201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:30","title":"Török Gábor: \"Az orbánizmus tömegdemokratikus díszletek mögött létrehozott királyság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de000b8c-7517-4364-af8c-65b0ecf08c5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint az autót vezető férfi Allahu Akbart kiáltott.","shortLead":"Szemtanúk szerint az autót vezető férfi Allahu Akbart kiáltott.","id":"20180914_Gyalogosokat_probalt_meg_elgazolni_egy_autos_Franciaorszagban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de000b8c-7517-4364-af8c-65b0ecf08c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801b30d0-8f5b-4e95-9a21-adb68b1d9591","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Gyalogosokat_probalt_meg_elgazolni_egy_autos_Franciaorszagban__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:02","title":"Gyalogosokat próbált meg elgázolni egy autós Franciaországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]