[{"available":true,"c_guid":"ce3eb9ad-53f7-4ac4-b330-0d9b351ae58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem pénteken hivatalosan is megkezdte új tanévét. Az évnyitó ünnepségen a CEU alapelvei – a szabad gondolkodás, a sokszínűség és a nyílt társadalom szellemében köszöntötték a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat és a meghívott vendégeket.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem pénteken hivatalosan is megkezdte új tanévét. Az évnyitó ünnepségen a CEU alapelvei – a szabad...","id":"20180914_Megkezdodott_a_CEU_uj_taneve__Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3eb9ad-53f7-4ac4-b330-0d9b351ae58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485eec22-256c-48df-bce7-233473edb279","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Megkezdodott_a_CEU_uj_taneve__Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:48","title":"Megkezdődött a CEU új tanéve – Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009ea883-1baf-4f72-8b5c-add372d56eb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A győri Kisfaludy Károly Könyvtárban padlóra festett jelzések vezetik az olvasót.","shortLead":"A győri Kisfaludy Károly Könyvtárban padlóra festett jelzések vezetik az olvasót.","id":"20180914_Zsenialis_dolgot_talalt_ki_egy_konyvtar_igy_mindenki_megtalalja_a_keresett_konyvet__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=009ea883-1baf-4f72-8b5c-add372d56eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beabc697-d8fb-4af1-b5bf-046e3bfcb970","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Zsenialis_dolgot_talalt_ki_egy_konyvtar_igy_mindenki_megtalalja_a_keresett_konyvet__foto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:46","title":"Zseniális dolgot talált ki egy könyvtár, így mindenki megtalálja a keresett könyvet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette be, hogy idén is lesz extra juttatás.","shortLead":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette...","id":"20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413bbb0-4c4b-42d9-ad74-bb9e1ad187fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","timestamp":"2018. szeptember. 15. 21:04","title":"Egy átlagos nyugdíjas 16 ezer forintra számíthat novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hazájuk szuverenitását védelmező államférfiaknak nevezte Orbán Viktort és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettest Steve Bannon, az amerikai alt right mozgalom egyik meghatározó alakja. Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója nem volt túl népszerű a hallgatóság körében. ","shortLead":"Hazájuk szuverenitását védelmező államférfiaknak nevezte Orbán Viktort és Matteo Salvini olasz...","id":"20180916_Bannon_Londonban_is_vedte_Orbant_es_Salvinit__nem_volt_nepszeru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51979caf-abe1-46a9-8ccd-c477c6e6cdfd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Bannon_Londonban_is_vedte_Orbant_es_Salvinit__nem_volt_nepszeru","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:49","title":"Bannon Londonban is védte Orbánt és Salvinit – nem volt népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c93c3b7-562a-4e9d-8666-b2402835b90b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ProCeed immár nem a háromajtós kivitelt, hanem az ötajtós shooting brake kivitelt jelenti a Kiánál.","shortLead":"A ProCeed immár nem a háromajtós kivitelt, hanem az ötajtós shooting brake kivitelt jelenti a Kiánál.","id":"20180915_vagany_sportkombi_a_kiatol_itt_az_uj_proceed_shooting_brake_zsolna_benzin_dizelmotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c93c3b7-562a-4e9d-8666-b2402835b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d51e2d4-6451-461e-901a-8cd7f63b39d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_vagany_sportkombi_a_kiatol_itt_az_uj_proceed_shooting_brake_zsolna_benzin_dizelmotor","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:21","title":"Vagány sportkombi a Kiától, itt a szomszédban gyártott új ProCeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4fe685-3b56-4b26-b740-95c9c3984de2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat 1,244 milliárd forintos hitelfelvételét kezdeményezte Márki-Zay Péter polgármester, a közgyűlés pénteki ülésén azonban nem támogatta az előterjesztést.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat 1,244 milliárd forintos hitelfelvételét kezdeményezte Márki-Zay Péter polgármester...","id":"20180914_Hitelt_vett_fel_MarkZay_Peter_Hodmezovasarhelyen_de_a_Fidesz_elkaszalta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a4fe685-3b56-4b26-b740-95c9c3984de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05be0c4-b869-4202-aec9-9242c22b53c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Hitelt_vett_fel_MarkZay_Peter_Hodmezovasarhelyen_de_a_Fidesz_elkaszalta","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:33","title":"Hitelt vett volna fel Márk-Zay, de a Fidesz elkaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8cb6c6-3216-4f65-8534-5744d94d0cb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a vasárnapi döntőben 10-4-re győzte le Ausztrália csapatát.A magyar válogatott 1999 után diadalmaskodott újra a világkupában.","shortLead":"A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese...","id":"20180916_Magyarorszag_nyerte_a_vizilabda_Vilagkupat_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8cb6c6-3216-4f65-8534-5744d94d0cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf1be5e-d951-4a82-ad93-6b877fa2ca4c","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Magyarorszag_nyerte_a_vizilabda_Vilagkupat_Berlinben","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:46","title":"Magyarország nyerte a vízilabda Világkupát Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Bécsben, egy migrációs minicsúcson beszélt.","shortLead":"Az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Bécsben, egy migrációs minicsúcson beszélt.","id":"20180914_Salvini_a_rabszolgakhoz_hasonlitotta_a_menekulteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792a68b9-9d8b-49a7-a66b-5f43eb104487","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_a_rabszolgakhoz_hasonlitotta_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:40","title":"Salvini a rabszolgákhoz hasonlította a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]